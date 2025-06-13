Что означает слово «пранк» и когда его можно использовать

В интернете часто можно увидеть слово «пранк», однако некоторые люди могут не знать, что оно означает. Что такое «пранк» и в каких ситуациях используется этот термин — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «пранк»

Пранк — это розыгрыш, во время которого зачастую симулируется непривычная для разыгрываемого человека ситуация. Термин произошел от английского слова prank, что переводится как «выходка», «шалость» или «шутка».

Раньше под пранками подразумевались только телефонные розыгрыши с целью разозлить, одурачить или ввести в замешательство человека. Однако со временем это понятие стало шире, так как появилось множество блогеров, которые снимают пранки на улицах с участием незнакомых людей. Авторов такого контента стали называть «пранкерами».

Когда уместно использовать

Сейчас «пранком» называют любой розыгрыш, независимо от того, совершен он по телефону, в интернете или в реальной жизни.

Примеры употребления: