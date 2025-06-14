14 июня: какие праздники отмечают в России и в мире

Календарь на 14 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
14 июня во всем мире отдают дань уважения донорам крови. Кроме того, есть повод поздравить банщиков и блогеров. В России два профессиональных праздника — у работников миграционной службы и пивоваров. Народные поверья на этот день предлагают девушкам оригинальный способ избавления от слишком настырных ухажеров. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 14 июня
Всемирный день донора
14 июня 1868 года родился австрийский ученый Карл Ландштейнер, открывший четыре группы крови. К этой дате приурочен Всемирный день донора крови, посвященный миллионам добровольцев, которые, сдавая кровь, дарят надежду больным людям, нуждающимся в переливании. В России только за три первые месяца 2025 года донорами крови и ее компонентов стали более 670 тысяч человек. Большинство из них делают это абсолютно безвозмездно, хотя за сдачу полагаются такие бонусы как дополнительный отгул на работе и денежные выплаты.
Международный день блогера
Этот неофициальный праздник появился в 2004 году по инициативе группы блогеров из 40 стран. Изначально его создавали для продвижения и популяризации блогинга как способа самовыражения. Сегодня это уже целая индустрия, в которой задействованы десятки тысяч человек, и в которой крутятся большие деньги. Так что праздник вполне можно считать профессиональным.
Международный банный день
В этот день поздравления принимают работники саун, бань и хамамов. В 2007 году представители Союза банщиков России обращались в Госдуму с предложением официально узаконить эту дату, однако оно пока не нашло поддержки. Впрочем, это не мешает работникам парных праздновать свой праздник. Кстати, его не случайно привязали именно к 14 июня — в этот день вспоминают святого врачевателя Агапита Печерского. Именно баней он лечил множество недугов — как физических, так и психических.
День работника миграционной службы России
Это профессиональный праздник тех, кто занимается вопросами миграции, гражданства и регистрационного учета в России. В их задачи входит оформление паспортов (внутренних и заграничных), регистрация иностранцев, ведение миграционного учета, а также борьба с нелегальной миграцией. Дата праздника выбрана в связи с тем, что 14 июня 1992 года указом президента была создана Федеральная миграционная служба (ФМС). Сегодня функции этого ведомства переданы Главному управлению по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.
День пивовара в России
Этот отраслевой праздник отмечается с 2003 года по решению Совета Союза российских пивоваров. В этот день производители пенного напитка проводят тематические форумы, презентуют новые сорта пива, устраивают на производстве дни открытых дверей и дегустации.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 июня в других странах
День американского флага — США. Отмечается ежегодно с 1885 года. В этот день американцы украшают дома флагами, а магазины выкладывают на полки «звездно-полосатые» коллекции сувениров, одежды и канцелярии.
День матери — Афганистан. В центре внимания праздника — матери, потерявшие своих сыновей во время боевых действий. Этот день призван напомнить о ценности жизни и воздать благодарность женщинам за их бесценный труд.
Дeнь Эpнecтo Чe Гeвapы — Куба. Каждый год кубинцы празднуют день рождения знаменитого латиноамериканского команданте, символа революции и борьбы за свободу.
Религиозные праздники 14 июня
День памяти праведного Иоанна Кронштадтского
Святой праведный отец Иоанн, Кронштадтский чудотворец родился в 1829 году в Архангельской губернии в семье бедного сельского дьячка. Мальчик был очень болезненным. Чтобы выходить младенца, родители поскорее крестили его. Вскоре после этого ребенок окреп и поправился. Иоанн рано решил посвятить себя Богу и после окончания духовной академии более полувека служил в Андреевском соборе Кронштадта. Его любили прихожане за яркие проповеди, в которых он обличал грехи, призывал к вере и милосердию. Тысячи людей приезжали к нему в Кронштадт за духовной помощью и исцелениями: считалось, что по молитвам отца Иоанна происходили исцеления больных, в том числе безнадежных. Сегодня в Петербурге и других городах Иоанну Кронштадтскому установлены памятники, а его именем названы храмы.
День памяти святого мученика Иустина
В 166 году Иустин Философ был подвергнут гонениям и схвачен вместе со святыми мучениками Иустином, Харитоном, Евелпистом, Иераксом, Пеоном, Валерианом, Иустом и мученицей Харитой. Христиан, проповедовавших веру в Иисуса Хритса, привели в Рим и заключили под стражу. Узникам предложили выбор — отречься от Спасителя и сохранить жизнь или умереть мученической смертью. Иустин Философ и его сподвижники отказались отречься от своих убеждений и были обезглавлены.
Народные праздники и приметы 14 июня
Устин — Брусничные губы
В этот день на Руси вспоминали раннехристианского мученика — святого Иустина Философа. В народе было принято по утрам наблюдать за восходом солнца и трактовать по нему весь оставшийся год. Девушки на Устина решали вопросы сердечные. Например, если какой поклонник проходу не давал и не нравился, полагалось сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своими следами и теми, что оставил мужчина. Если же спутник, напротив, был дорог сердцу, вечер этого дня нужно было провести с ним: считалось, что это принесет семейное счастье.
Приметы
- Если утреннее небо на Устина чистое — рожь богато уродится.
- Утро дождливое — льна и конопли будет вдоволь..
- Радуга раскинулась на небе с утра — после обеда жди дождя..
- Грачи резвятся в поле — погода будет хорошей..
- Лебеди вечером раскричались — скоро польет дождь..
- Скворцы начали учить летать детенышей — пора снимать урожай гречихи..
Какие исторические события произошли 14 июня
- 325 год — в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.
- 1783 год — на западном берегу Южной бухты в Крыму заложили первые каменные постройки. Это событие считается днем основания Севастополя. Изначально город создавался как база русской черноморской эскадры.
- 1834 год — американец Исаак Фишер запатентовал наждачную бумагу.
- 1891 год — заложили Великую сибирскую железнодорожную магистраль, известную сегодня как Транссиб.
- 1940 год — нацисты в ходе Второй мировой войны заняли Париж.
- 1965 год — Боб Дилан записал в Нью-Йорке свою первую композицию с использованием электрогитары — «Like a Rolling Stone».
- 1995 год — банда под предводительством Шамиля Басаева, захватила более 1600 заложников в больнице Буденновска в Ставропольском крае.
- 2018 год — в России стартовал чемпионат мира по футболу.
Дни рождения и юбилеи 14 июня
- В 1773 году родился Томас Юнг — английский физик, один из авторов волновой теории света.
- В 1811 году родилась Гарриет Бичер-Стоу — американская писательница, автор «Хижины дяди Тома».
- В 1835 году родился Николай Рубинштейн — российский пианист, основатель Московской консерватории.
- В 1864 году родился Алоис Альцгеймер — немецкий психиатр и невролог, впервые описавший нейродегенеративное заболевание, получившее впоследствии его имя.
- В 1928 году родился Эрнесто Че Гевара — латиноамериканский революционер.
Кто отмечает дни рождения
- 79 лет исполняется Дональду Трампу — 47-му президенту США.
- 75 лет исполняется Семену Спиваку — народному артисту России, художественному руководителю Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке.
- 69 лет исполняется Елене Сафоновой — актрисе театра и кино («Зимняя вишня», «Такси-блюз»), заслуженной артистке России.
- 67 лет исполняется Олафу Шольцу — федеральному канцлеру Германии.
- 64 года исполняется Бою Джоржу — британскому музыканту, прославившемуся хитами «Do You Really Want To Hurt Me» и «Karma Chameleon».
- 56 лет исполняется Штеффи Граф — немецкой теннисистке, победительнице 22 турниров Большого шлема в одиночном разряде, олимпийской чемпионке.
- 35 лет исполняется Регине Тодоренко — телеведущей и блогерше.