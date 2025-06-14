Как Маркиза де Помпадур отбирала сексуальных партнерш для короля

Когда говорят «фаворитка», «хозяйка салона» или «муза», то часто представляют легкомысленную красотку, кокетку. Но отнюдь не только обаяние было оружием муз и фавориток XVIII века. Острый ум, такое же перо, прекрасное образование, широкие политические взгляды и гибкая дипломатия были свойствены им в не меньшей степени. Книга Сесиль Берли «Перо в её руке: Женские письма – женские судьбы в XVIII веке» рассказывает о тайнах, которые скрывали конверты и сургучные печати. С разрешения издательства «Азбука» «Лента.ру» публикует фрагмент, посвященный маркизе де Помпадур, многолетней фаворитке Людовика XV.

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Маркиза де Помпадур

Советник Людовика XV

Я устала принимать визиты и держать перо; и однако же мне надобно написать еще около 60 писем. Маркиза де Помпадур — Франсуа Пуассону, своему отцу, октябрь 1752 года.

С XVIII века она считается символом непристойного женского поведения. Находясь на самой вершине власти, эта женщина ежеминутно вмешивается не в свое дело. Она амбициозна и ни во что не ставит абсолютный запрет, предписанный женщинам: никогда не лезть в политику, оставаясь в узких рамках частной жизни. Маркиза де Помпадур любит власть и не стыдится этого. В течение почти 20 лет она идет на все, чтобы сохранить свое положение при Людовике XV, — вплоть до того, что, подобно содержательнице публичного дома, отбирает для короля сексуальных партнерш, чтобы сберечь его здоровье и свое влияние. Как только о ней не говорили, начиная с XVIII же века!

Извращенная, развратная, холодная, склонная к манипуляциям, она предстает перед нами всего лишь бесчувственной самкой, чудовищем в женском обличье, на которое возлагают вину за деградацию, а затем и крах французского королевства.

Хуже того — Жанна-Антуанетта Пуассон, родившаяся в декабре 1721 года, принадлежит к буржуазному сословию. Поскольку в политике с противником расправляются при помощи гиперболы, на нее остается лишь возложить всю ответственность за революцию 1789 года, а затем и падение монархии в 1792-м.

Репутация маркизы де Помпадур, несомненно, скандальна.

Но честолюбию этой женщины не удалось бы развернуться с такой силой, если бы она не обладала разнообразными способностями. Именно они позволили ей не только стать фавориткой, но и сохранить этот статус даже тогда, когда плотские отношения с королем прекратились, а это произошло примерно через пять лет после официального начала их связи, в сентябре 1745-го.

Помимо своих артистических талантов, она тонко разбирается в людях и, несмотря на то, что природа не дала ей крепкого здоровья, демонстрирует исключительную физическую и моральную стойкость перед лицом бесчисленных ловушек, которые в Версале придворные расставляют для нее. Там она всемогуща, о чем можно судить по письмам и запискам, которые она составляет почти что с маниакальной частотой. Она пишет всем сильным мира сего: министрам, послам, маршалам.

Ее перу принадлежит письмо, адресованное императрице Марии-Терезии Австрийской, еще одно — канцлеру Кауницу, и даже длинное послание Папе Римскому! Каждый день, на протяжении почти 20 лет, она безостановочно пишет. Если согласиться с тем, что письменный текст есть проявление власти, то степень могущества этой женщины можно сопоставить с размахом ее эпистолярной деятельности.

Все эти письма и записки отнимают у нее довольно много времени, а ведь ей его так не хватает. В Версале она почти постоянно на виду, в том числе во время знаменитых интимных ужинов в узком кругу, которые так нравятся королю. Фаворитка все время находится в движении — либо на сцене политического театра, которым является двор, либо на сцене своего маленького любительского театра, где она играет, поет и танцует, к величайшему удовольствию Людовика XV. И однако же она ежедневно умудряется писать десятки писем. Ей удается уединиться, сосредоточиться и выразить на бумаге свои умозаключения, раздумья, волю или приказы. Она пишет сама, без чьей-либо помощи, и чаще всего не ставит на письме ни даты, ни подписи. Некоторым из своих почти бесчисленных корреспондентов она дает милые прозвища, и не только из симпатии к ним.

Она льстит им и осыпает их ласковыми словами, чтобы надежнее расположить их к себе.

Именно так дело обстоит с Ришелье: они оба ненавидят друг друга столь же сильно, как и обхаживают. Ее письма пестрят исправлениями — маркиза не сильна в орфографии, а почерк неразборчивый, ведь писать приходится помногу и в бешеном темпе. Она часто перескакивает с одного предмета на другой, внезапно и без малейшей связи. По большей части фаворитка пишет лаконичные сообщения в десять строк, но ее письма чрезвычайно удлиняются во время Семилетней войны (1756–1763), которая становится для нее суровым испытанием. В письмах маркизы де Помпадур есть множество мест по меньшей мере неясных, что вполне типично для эпистолярного жанра, но в то же время говорит о ее стремлении к осторожности.

В своей личной переписке фаворитка предстает совершенно не той женщиной, какой рисует ее молва.

В письмах нет и следа легкомыслия, и тем более фривольности. Та, кого король сделал маркизой в 1745 году, герцогиней в 1752-м и, наконец, фрейлиной королевы в 1756-м, смотрит на политику как на дело большой, даже чрезвычайной значимости.

Важная роль, которую она в ней играет — всегда с согласия короля, — и есть секрет ее исключительного долголетия при Версальском дворе и на вершине государственной власти. Людовик XV видит в ней не только возлюбленную, которую он избрал по собственному желанию, в отличие от «политической» супруги Марии Лещинской, но и своего верного друга, ту, кому он полностью доверяет и без кого не сможет обходиться даже тогда, когда физическая страсть угаснет. Этот нервный и непостоянный человек с огромным трудом сближается с другими людьми. После того как в 1743 году умирает кардинал де Флери, его неофициальный первый министр, а также наставник и друг, король замыкается в одиночестве. Маркизе де Помпадур удается завязать с ним доверительные отношения, которые сможет оборвать только смерть. Своей умирающей фаворитке король дарует невероятную привилегию — окончить жизнь при Версальском дворе — и будет искренне оплакивать женщину, которая была его доверенным лицом.

Письма маркизы де Помпадур показывают, что ее неотступно волнуют государственные дела. Ее возмущает, что раздоры между янсенистами из Парламента и всемогущими представителями духовенства бросают вызов авторитету короля. С согласия Людовика XV она всячески способствует знаменитому «переворачиванию альянсов» между Францией и Австрией, которые становятся союзниками в мае 1756 года. Канцлер Кауниц, долгое время служивший австрийским посланником во Франции, советует императрице Марии-Терезии действовать через фаворитку, так как именно она, и только она, пользуется вниманием и доверием Людовика XV. С началом войны она с одобрения короля превращает свои апартаменты в настоящую штаб-квартиру. Про нее болтают, что она следит за ситуацией на разных фронтах, будь то в Европе или Америке, отмечая важные точки на картах при помощи мушек из черной тафты, — не лишенный мизогинии, этот анекдот многое говорит о влиянии маркизы, которая ведет себя почти как главнокомандующий!

Согласно ее собственным словам, она «питает природную склонность к размышлению». Несмотря на свою любознательность и большой интерес ко всему красивому и новому, она вовсе не стремится отстаивать перед королем прогрессивные идеи. Она не хочет и не может быть голосом философов Просвещения. Возможно ли, находясь в полной зависимости от доброй воли короля, критиковать произвол его абсолютной власти и ставить под сомнение всемогущество Церкви в его государстве? Она покровительствует философам, литераторам, ученым, деятелям и мастерам искусства прежде всего как просвещенный меценат, действующий в качестве министра культуры в современном понимании этого слова, и никак не может считаться заступницей философов или «Богоматерью Просвещения».

Эта женщина поступает как эстет, одержимый величием царствования — царствования своего короля и своего идола.

Маркиза де Помпадур сумела не только стать влиятельной фавориткой, но и принять на себя традиционно мужскую роль королевского советника — совсем не удивительно, что начиная с XVIII века она вызывает к себе столь живой интерес.

Фаворитка умирает в апреле 1764 года, и через восемь лет в Лондоне выходят четыре тома ее писем, причем ни одно из них не было подлинным.

Издание имеет такой коммерческий успех, что Вольтер упоминает о нем в письме своей подруге госпоже дю Деффан от 6 июля 1772 года:

«Они написаны в легкой и естественной манере, как будто бы подражающей стилю г-жи де Севинье. Многие факты правдивы, некоторые ложны, мало выражений дурного тона. Все, кто не знал эту женщину, должны будут легко поверить, что это ее письма. За границей ими зачитываются».

Тот факт, что это подделка, в конечном счете не имеет значения. Люди жаждут прочесть их, чтобы лучше понять фаворитку и ее внутренний мир.

В тех письмах, которые она действительно написала и которые мы приводим здесь, она выступает как политик — первая женщина-политик во французской истории.

Маркиза пишет нижеследующую записку своему отцу Франсуа Пуассону; она не датирована, как и большая часть ее писем. Речь в ней идет о дочери маркизы Александрине, в которой дедушка души не чает. Девочка родилась в августе 1744 года; всего через несколько месяцев, весной 1745-го, ее мать бросила ее отца, Ленормана д’Этиоля, чтобы стать фавориткой короля. Александрину воспитывают как принцессу крови. Девочка обнаруживает большие способности к учебе, но в июне 1754 года внезапно умирает. Маркиза де Помпадур так никогда и не сможет оправиться от этой потери.

Любезный мой батюшка, я велела привезти Александрину ко мне в Ла-Мюэтт, она была в добром здравии. Однако вам следует упрекать себя в том, что с ней сделалось несварение. И отчего только бабушкам и дедушкам всегда надобно баловать своих внуков? Я нахожу, что она становится нехороша собою, но отнюдь не печалюсь; будь она хоть немного миловидна, я вполне этим удовольствуюсь, ибо вовсе не желаю видеть ее первой красавицей. Красота лишь ополчает против вас весь женский пол, который вместе с друзьями указанных женщин составляет две трети рода человеческого.

Официальное представление ко двору происходит 14 сентября 1745 года, и почти сразу же фаворитка начинает оказывать на короля практически невиданное в истории монархии влияние. По соглашению с Людовиком XV она раздает должности и пенсии, руководствуясь своим желанием и выгодой. После смерти Филибера Орри в ноябре 1747 года она назначает суперинтендантом королевских строений Ленормана де Турнема, дядю своего мужа, который всегда помогал ей.

А кроме того, она убеждает короля закрепить право наследования этой должности за своим младшим братом Абелем-Франсуа, которому на тот момент едва исполнилось 18 лет. Однако она действует и как дальновидный меценат, обязывая брата для начала получить серьезное художественное образование.

С этой целью она организует ему путешествие по Италии в компании гравера Кошена, архитектора Суффло и историка искусства аббата Леблана. Эта поездка, продлившаяся с декабря 1749-го по сентябрь 1751 года, будет иметь решающее значение для истории французского искусства XVIII века.

Брат фаворитки, получивший титул маркиза де Мариньи, сыграет ключевую роль в ее культурной политике, которая по своим масштабам сопоставима с деятельностью современного министерства культуры.

Перевод с французского Оксаны Михайловой.