30 лет назад чеченские террористы захватили больницу на Ставрополье

14 июня 1995 года. 30 лет назад это день стал черным для России. Всю страну, да и не только ее, потряс страшный теракт на Ставрополье. Днем банда террористов Басаева численностью 195 человек вошла в Буденновск. Поливая огнем улицы, расстреливая всех, кто попадался под руку, они дошли до больницы, захватили ее. В заложниках оказались почти полторы тысячи местных жителей.

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Старики-фронтовики в тот день подумали, что вернулась война, и вновь фашисты входят в город. Они стреляли в детей «от живота», на местном рынке хладнокровно убили бабушек-торговок и пошли по дворам.

Бандиты на глазах всего мира пытались поставить Россию на колени. Руководство страны пошло на все мыслимые и не мыслимые уступки ради спасения заложников. И после их освобождения великодушно отпустило бандитов на все четыре стороны.

С горечью надо признаться, в России об этом страшном теракте порядком забыли. А кое-кто из молодых и вовсе о нем не знает. Но забывать такое нельзя.

Через несколько дней после этих трагических событий мне удалось побывать в группе «Альфа», встретится с ее командиром генералом Александром Гусевым, бойцами подразделения. Так что события излагаю, что называется, от первых лиц — участников спецоперации в Буденновске.

«В любом городе, — рассказывал мне снайпер группы «А» Василий Денисов, — именно в больнице, как нигде еще, большое скопление людей. Их не надо собирать, сгонять, захватывать где-то на улице. Пришел и объявил заложниками. Кто находится в лечебном заведении? Больные. Значит, немощные, нетранспортабельные, то есть те, кто даже в удобный момент не сможет противостоять бандитам».

Еще не было известно количество террористов, но всякий здравомыслящий человек понимал — сколько бы их там ни собралось, на каждого террориста приходится по нескольку наших баб, больных да ребятишек. Они стали для бандитов «живым щитом».

Атака «Веги» захлебнулась

После захвата больницы район блокировали подразделения МВД и Министерства обороны. На штурм самой больницы шли два спецподразделения «Альфа» и «Вега». Атака «Веги» захлебнулась, однако в том не ее вина. У «Веги» была практически невыполнимая задача. Если бы они пошли до конца, то такого подразделения больше не существовало бы.

Теперь вся надежда была на «Альфу». Но, в сущности, перед ними стояла та же невыполнимая задача. Дело осложнялось еще и тем, что точно не удалось выяснить группировку террористов.

Конечно, эти дни и ночи до штурма группа «А» не сидела сложа руки. Она собирала сведения о террористах. Ведь мало знать общую численность банды. Надо было выяснить ее вооружение, где располагаются снайперы, гнезда крупнокалиберных пулеметов, гранатометчики.

«Больница, а это несколько корпусов, стала опорным пунктом. Для совершения теракта она расположена в очень удобном месте. С тыльной стороны протекает река Сунжа, с другой стороны - тубдиспансер метрах в трехстах, — рассказывал Василий Денисов — Получали мы информацию и ночью, и днем. Наши снайперы подбирались, как можно ближе к больнице. Я сам лежал метрах в восьми-десяти. Рисковали? Да, но риск был оправдан».

После всестороннего анализа ситуации, стало ясно — штурмовать нельзя. Но текли часы, Басаев на переговоры не шел, и по всему выходило — нельзя не штурмовать.

Оценивая обстановку, командование «Альфы» и «Веги» высказало свое мнение. Привожу дословно отрывки из того документа, который лег на стол руководства операцией. Его мне подарили «альфовцы».

Возможный характер действий террористов:

Окажут сильное огневое сопротивление, что потребует применения «Шмелей», «Мух», подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, пушек, БМП. Осуществят подрыв зарядов ВВ: при подходе штурмующих, при проникновении штурмующих в здание. Террористы на 1 этаже, скорее всего, окажут незначительное сопротивление, что позволит штурмующим достаточно быстро проникнуть в здание. Затем террористы могут выброситься на улицу и одновременно подорвать здание. В дальнейшем с боем пробиваться в выгодном направлении. Не взрывая здание, вести бой до конца. Как маловероятный прогноз: с начала штурма сдаться.

Оценка возможных потерь среди заложников:

от рук террористов – до 10%;

от огневого воздействия штурмовой группы при позиции заложников как живого щита – до 10%;

в ситуации «паника» – до 10%;

в случае подрыва здания при использовании террористами взрывных устройств – до 10%;

от огневого воздействия штурмующих – до 10%.

Итак, специалисты антитеррора прогнозировали тяжелейшие потери среди заложников – до 50 процентов. А среди штурмующих?

Расчет потерь был таким: в период сближения с объектом — 32%, при входе на объект около 10% и в период боя в здании до 30%. Всего — 72 процента (!)

Это означало, по существу, гибель спецподразделения.

Однако события развивались таким образом, что переговоры позитивных результатов не дали, и после постоянных угроз со стороны террористов о расстреле заложников, оперативным штабом было принято решение о проведении операции.

Операция началась в 4.50.

Он пошел один на басаевские пулеметы

«В районе морга, у гаражей, — вспоминал Василий Денисов, — одну из групп прижали к земле бешеным пулеметным огнем. Они залегли у маленькой стеночки, а крупнокалиберный пулемет прошивает ее насквозь. В группе уже четверо раненых. А у нас обещанной "брони" нет, но выручать ребят надо. Посылаю вперед четверку своих снайперов. Слышу: "Маяк-один" к "Маяку-пять". У меня "нулевой"».

Поначалу не поверил, помехи в эфире большие, переспросил. Они вновь дали подтверждение — у них погибший. Им оказался снайпер Дмитрий Бурдяев.

Вторым погиб Дмитрий Рябинкин. Отличный парень, классный рукопашник. 24 года. Мужик смелый, рисковый.

Их группа прошла травматологический корпус, а там пулеметчик прижал их огнем. Еще несколько секунд и у морга были бы и раненые, а может, и убитые. Выручил Рябинкин. Он в кувырке уходит в сторону и с колена снимает пулеметчика. И уходит под здание.

А тут команда отходить. Он, прикрывая ребят, привстал и сразу же снайпер сверху, с третьего этажа, метров с тридцати убил его.

Володя Соловов оказался третьим. Там, у гаража, плотность огня оказалась такой, что всякое живое должно было погибнуть. Шаг сделал из-за угла гаража Игорь Зайцев — ранен. Его оттащили. Тем не менее, трое ребят туда просочились. Как — трудно представить.

Федора Литвинчука ранило в ногу. Соловов приказал третьему в их группе, Андрею Руденко, выносить Федора, а сам пошел вперед.

Представьте себе, он пошел один на басаевские пулеметы. Это подвиг? Да, подвиг. После ранения он продвинулся метров на двадцать-двадцать пять, залег за дерево, начал делать себе перевязку и был убит пулей в сердце.

Так погибли бойцы «Альфы». Еще несколько человек было тяжело ранено.

На лицах террористов уже не было бравады

После того, как штурм оказался неудачным, пресса, некоторые общественные деятели, парламентарии заговорили о том, что и не надо этого было делать. Особенно громко стали звучать эти голоса после того, как премьер-министр Виктор Черномырдин разрешил кризис, что называется «мирным переговорным путем».

«Я рад, что нам удалось спасти жизни тысячи людей, — заявил Черномырдин на пресс-конференции. — Думаю, этому была рада вся страна».

Конечно, рада. Однако душу точит червь сомнения. Если все так было просто, если проблему можно было разрешить, сняв телефонную трубку из кабинета Дома правительства, то почему ее не разрешили в первый день кризиса, в первые часы захвата больницы?

Все обстояло значительно сложнее. И к мирному разрешению кризиса в первый день не был готов никто. Да, никто — ни президент, ни Черномырдин, ни террорист Басаев.

Легко сказать: вступить в переговоры. А если Басаев не вступает и разговаривать не хочет? Он не хотел говорить ни с кем. Засев в больнице, террорист диктовал условия, и связь была исключительно односторонней.

Переговоры с мертвой точки сдвинул именно штурм. Пусть и неудачный. Террористы штурма не ждали. И были изрядно напуганы. Больше всего их испугала «Альфа», которая, несмотря на ураганный огонь, смогла подойти вплотную к больнице, и даже заняла прилегающие здания...

Вот как рассказала об этом одна из заложниц — инспектор пожарной части Наталья Деменкова:

«Мы надеялись, что группа "Альфа" захватит здание больницы и освободит нас. Когда начался штурм, многие мужчины и женщины собрались с силами, чтобы помочь нашим ребятам изнутри. Это басаевцы почувствовали. Я заметила, в тот миг на их лицах уже не было бравады. Они поняли: приходит конец. Жаль, конечно, что спецподразделения отошли на исходные позиции. И все же штурм сыграл свою роль. После него бандитов было просто не узнать».

Кстати, не забудем, что в ходе этого, так называемого, «провалившегося» штурма, были освобождены и сумели вырваться из лап террористов несколько десятков заложников. А террористов отпустили на свободу.

Рассказ об этом страшном теракте хотелось бы закончить словами 15-летней заложницы Инны Кисленко.

«Утром террористы стали собираться, радостные такие, маски перед отъездом свои понадевали. А девушка их, Раиса, вообще плакать стала, мол, нам не хочется вас покидать, вы такие хорошие, мы тоже хотим мира... А там в полу, в каждой выемке кровь»…

Те страшные события унесли жизни 149 человек, еще 415 были ранены.