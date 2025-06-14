Червленый Яр: что случилось с первым государством казаков

Червлёный Яр – так в старину назывались обширные земли вдоль реки Хопёр, на которых казаки основали своё первое государство. В наши дни эти территории относятся к Воронежской, Волгоградской, Саратовской и Тамбовской областям, а об их ранее особом статусе ничего уже и не напоминает.

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Территория свободы

Автономное государственное образование в Прихопëрье существовало как минимум с XIV века. По крайней мере, в 1340-е года московский митрополит Феогност направил грамоту «к баскаком, и к сотником, и к попом и ко всем христианам Червлёного Яра». Надо полагать, что элементы государственности территория приобрела значительно раньше. Из грамоты следует, что население Червлёного Яра – хопёрские казаки – было православным и подчинялось Золотой Орде. Их часто также называли «чигами» или «зихами».

В грамоте митрополита Феогноста упоминаются сотники, что может свидетельствовать о существовании в Червлёном Яру традиционного казачьего выборного управления. А вот атаманов там не было, поэтому настоящими управленцами можно считать ордынских баскаков.

Жители Червлёного Яра, являясь вассалами Золотой Орды, постоянно сталкивались с притязаниями великих князей: сначала рязанских, а потом московских. А вот сказать точно, чьей стороны хопёрские казаки придерживались во время эпохальных столкновений Руси с Золотой Ордой нельзя.

Со временем ордынцы теряли былое величие. Тем самым Червлëный Яр получал всё больше и больше самостоятельности. Но на неё посягали русские княжества, которые, наоборот, силу набирали.

Себе на уме

В 1478 году великий московский князь Иван III присоединил к своему государству Новгород. Но многим новгородцам такие изменения по душе не пришлись. Жители, не желая мириться с новыми порядками, становились либо разбойниками, либо казаками.

В 1480 году Золотую Орду разгромили крымцы, в результате чего по соседству с Червлёным Яром утвердилась Москва. Хопёрцы стали всё сильнее чувствовать на себе угрозу московского самодержавия. Тогда большая часть хопëрских казаков решила уйти туда, где им не грозило притеснение.

Некоторые же остались на своей малой родине, продолжая доставлять московским царям множество неудобств, грабя купцов.

Но конец хопёрского казачества был неминуем. Казаки Червлëного Яра слились с донскими казаками, вместе с которыми приняли активное участие в восстаниях Степана Разина и Кондратия Булавина. А Червлёный Яр как «очаг сепаратизма» был разорён царскими войсками до основания.

Очередную попытку обуздать несговорчивых казаков предприняла Екатерина II в конце XVIII века, пересилив их на Северный Кавказ. В ответ хопёрцы восстали под предводительством есаула Ивана Рубцова. Впрочем, восстание быстро и жестоко подавили. После этого упоминания о Червлёном Яре не встречаются. Так закончилась история первого казачьего государства.