Что означает слово «мем» и по отношению к чему его используют

С развитием интернета и социальных сетей такое понятие, как «мем», приобрело новое значение. Что это такое и по отношению к чему используют это слово — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «мем»

«Мем» в интернет-сленге — это информация (чаще всего медиаобъект) юмористического характера, распространяемый в сети. Говоря проще, это смешные картинки или видео в интернете.

Этот термин появился благодаря биологу Ричарду Докинзу в 1976 году, однако тогда под ним подразумевалась любая значимая для культуры информация. В качестве примеров мемов он привел мелодии, устойчивые языковые выражения, моду, религии, идеологии и любую единицу информации, которая передается от человека к человеку. Однако в интернет-среде со временем «мемами» стали называть именно контент юмористического характера.

Когда уместно использовать

Сейчас термин «мем» используется в отношении смешных картинок и видео, распространяемых в интернете.

Примеры употребления