Население центральной России: как оно изменилось при советской власти

В настоящее время центральная Россия является самым густонаселённым регионом большой страны. Объяснить это можно несколькими факторами. Во-первых, относительно комфортными климатическими условиями. Во-вторых – близостью к столице, которая по-прежнему является местом притяжения для многих россиян и иностранных граждан. Но было ли так всегда? Оказывается, при большевиках демографическая ситуация в центре обстояла иным образом.

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Вон из центра!

Первая всероссийская перепись 1897 года зарегистрировала общее количество населения в Орловской, Курской, Воронежской и Тамбовской губерниях в 9,6 млн человек. К 80-м годам прошлого столетия на данной территории проживало уже 8,6 млн граждан, а к 2010 году – 8 млн. Аналогичная динамика прослеживается в Рязанской, Калужской, Смоленской, Тверской областях. В царской России в перечисленных губерниях проживало больше людей, нежели в советский период и уж тем более в РФ.

А вот за пределами Центрального района численность населения если и изменилась, то незначительно. Например, стабильностью может похвастаться Поволжье. Его жители если и меняют место жительства, то только на более крупные города на берегах Волги.

В тесноте, да не в обиде

В начале XX века Дмитрий Менделеев сделал прогноз относительно демографического будущего России. Так, он предполагал, что концу столетия в границах Российской империи (практически в границах СССР) будут проживать аж 600 млн человек! В реальности же «предсказание» русского учёного не сбылось и на половину.

Одна из причин – Великая Отечественная война. На фронте погибли миллионы жителей центральной России. После победы над фашисткой Германией советское правительство взяло курс на «великие стройки коммунизма». Требовалось не только в кратчайшие сроки восстановить экономику страны, но и освоить новые территории – Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию.

Но народ всё равно тянулся в большие города, где были существенно лучше условия труда и быта. Тогда большевики провозгласили «постепенное стирание различий между городом и деревней». Правда, и этот курс показал свою несостоятельность. На рубеже 80-90-х годов рекордное число деревень и сёл, а также рабочих посёлков и посёлков городского типа осталось исключительно на картах.

Сегодня жизнь продолжает кипеть вокруг больших городов. Так, половина населения Центрального федерального округа (около 20 млн человек) проживает в Москве и Московской области. Те, кому в столичном регионе тесно, выбирают Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону и другие крупные российские города, обрекая тем самым остальную территорию страны на деградацию. Увы, но, несмотря на то, что «стройки коммунизма» уже стали частью истории, запущенный с их помощью процесс депопуляции центра остановить пока никак не удаётся.