Дрейф баржи Т-36: легендарная история выживания советских моряков

49 дней – именно столько провели советские моряки посреди океана без еды и воды. Борьба за выживание, ставшая легендарной историей, завершилась 7 марта 1960 года, когда молодых солдат на дрейфующей барже Т-36 спас американский авианосец.

За горизонтом

В открытом море четыре моряка – младший сержант Асхат Зиганшин, рядовые Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов – оказались на совершенно исправной барже. Судно было на ходу, но из-за разбушевавшейся стихии матросы просто не рисковали приближаться к берегу – корабль бы разнесло в клочья. Борьба со стихией продолжалась на протяжении девяти часов, после чего топливо начало подходить к концу. Матросы решили выброситься на берег, но совершить сложнейший манёвр не удалось – баржа в 18-ти градусный мороз осталась на плаву, получив пробоину.

Судно подхватило тёплое течение Куросио, которое японские рыбаки из-за большой скорости (до 78 миль в сутки) и направления (в Тихий океан) называют «течением смерти». Кроме того, рассчитывать на улов морякам тоже не приходилось. Из-за скорости Куросио в нём не водилось рыбы.

От моряков требовалось самообладание. Они были наслышаны о бесстрашных героях, которые в критической ситуации просто не смогли «сохранить себя». Несмотря на голод и гнетущую обстановку, матросы поддерживали друг друга, устраивали даже концерты (правда, позже чудом сохранившуюся гармошку пришлось сварить и съесть).

Экономия должна быть экономной

В начале дрейфа солдаты провели учёт имеющегося провианта. На барже нашлись ведро картошки, килограмм свиного жира, начатая и нераспечатанная банка свиной тушёнки, буханка хлеба и питьевая вода в баке. Пищу принимали раз в два дня. Вскоре пришлось переключиться на кожаные изделия – ремни, ботинки, гармошку. Их варили в океанской воде, потом резали на кусочки, бросали в печку, где они превращались в нечто похожее на древесный уголь, после чего ели.

Четвёрке советских моряков пришлось дрейфовать в океане 49 дней. Спасательные экспедиции были предприняты ещё во время шторма, но когда стало понятно, что баржу Т-36 унесло в открытый океан, поиски прекратились. Дело в том, что в районе, в который корабль уносили воды Куросио, как раз планировались испытания советских ракет. Сами того не желая, матросы попали в квадрат, закрытый для судоходства до 1 марта 1960 года. Стоит отметить, что дрейф начался 17 января…

Неожиданное спасение

Лопасти американского вертолёта над баржей истощённые путешественники услышали 6 марта. Они попытались объяснить, что им нужны продукты, топливо и карта. Принимать помощь от идеологического противника в самый разгар холодной войны парни побоялись.

Но всё-таки группа дрейфующих оказалась на авианосце, который доставил их в Сан-Франциско. Ситуация накалялась. Моряки понимали, что их могут объявить дезертирами – к родственникам уже приходили с обысками, а журналист из «Правды», вышедший по телефону со спасёнными на связь, открыто намекал о последствиях за лишнюю болтавню.

Но в СССР матросов встретили как героев. Ещё до возвращения советские газеты успели в самых ярких красках рассказать о героическом дрейфе и человеческом благородстве. Про них делали передачи, снимали фильмы, называли улицы в городах, а Владимир Высоцкий посвятил морякам один из своих рок-н-рольных хитов.