Тайна гибели американского шаттла «Челленджер»

В XX веке крупнейшей космической катастрофой можно считать инцидент с американским шаттлом «Челленджер». Взрыв аппарата породил множество версий и вопросов, ответы на которые пока найти не получается.

Большие надежды

В США строительство космических летательных аппаратов многоразового использования – «Space Shuttle» («космический челнок») началось в 1971 году. Они должны были курсировать между Землей и её орбитой и доставлять различные грузы на орбитальные станции, выполнять монтажные и строительные работы, проводить научные исследования.

Шаттл «Челленджер» агентство НАСА получило летом 1982 года. К этому времени аппарат пережил уже девять успешных запусков. Очередной рейс был запланирован на 28 января 1986 год. На борту находился экипаж из семи человек.

Последние минуты

Старт корабля по различным причинам то и дело переносился. Наконец, была назначена дата 28 января. На утро температура воздуха опустилась до –1°С, что могло повлиять на состояние уплотнительных колец двигателя. Инженеры предложили вновь отложить запуск, но в НАСА их не послушали.

Старт произошёл в 11 часов 40 минут с побережья Флориды. Семь секунд спустя из основания правого ускорителя повалил серый дым. На 58-й секунде полёта шаттл начал разрушаться, а к 73-й «Челленджер» превратился в огненный шар. Так как система эвакуации экипажа на борту отсутствовала, шансов спастись у команды не было.

Обломки судна упали в Атлантический океан, а 7 марта военные обнаружили на дне моря кабину с телами погибших. К 1 мая из воды специалисты извлекли 55% фрагментов челнока, а специально созданная секретная Комиссия Роджерса (названа так по имени её председателя Уильяма Пирса Роджерса) приступила к расследованию происшествия.

Полёт, которого не было

В итоге президенту Рейгану было доложено, что непосредственной причиной инцидента стало повреждение уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя – оно не сработало, так как потеряло эластичность из-за низкой температуры.

Результаты расследования привели к тому, что программу шаттлов свернули на три года. По приблизительным подсчётам, трагедия обошлась Вашингтону в 8 миллиардов долларов. Так, пришлось даже реорганизовывать НАСА и создавать в структуре агентства особое ведомство, отвечающее за безопасность космических путешествий.

Правда, существует и неофициальная версия крушения. Её сторонники утверждают, что крушение шаттла – это «представление», организованное НАСА для оперативного сворачивания программы, которая себя не оправдала, и перехода на традиционные одноразовые запуски. Якобы, в таком случае репутационные потери были бы минимальными.

Что касается экипажа, то любители конспирологических теорий уверены – в момент взрыва на борту челнока никого не было. Но понятно, что это лишь голословные утверждения, не подкреплённые никакой доказательной базой. Так что пока главной причиной произошедшего с «Челленджером» остаётся технический недосмотр.