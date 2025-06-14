Когда человечество решило есть три раза в день

Тест: назовите самое известное трио в мире? Если вы гурман, то ваш ответ, возможно, был «завтрак, обед и ужин». Это почти общепринятая традиция, особенно в западном мире. Но как это произошло? Разобрались ученые из Оклендского технологического университета на страницах Сonversation.

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Первая кулинария

Древние люди не жили на одном месте. Образуя небольшие сообщества, они путешествовали, следуя за источникам пищи в зависимости от сезона.

Мы можем только догадываться, как выглядели ежедневные ритмы приема пищи. Свидетельства, датируемые временем в 30 000 лет назад с археологических памятников Чехии, показывают, что люди посещали конкретные стоянки снова и снова. Охотники-собиратели собирались вокруг очагов, готовили и делились едой: первые признаки человеческой практики совместного приема пищи.

Одна из наиболее хорошо сохранившихся стоянок — Охало II, расположенная на берегу современного Галилейского моря в Израиле. Она датируется временем примерно в 23 000 лет назад. Помимо нескольких небольших жилищ с очагами, здесь имеются свидетельства наличия разнообразных продуктов питания, включая более 140 видов семян и орехов, а также различных птиц, рыб и млекопитающих.

Развитие сельского хозяйства около 12 000 лет назад привело к появлению постоянных поселений. Самые ранние из них возникли в районе Плодородного полумесяца (современный Ирак, юго-западный Иран и восточная Турция).

Развитие сельского хозяйства привело к появлению излишков пищи. Возможность оставаться на одном месте с едой под рукой означала, что время, необходимое для приготовления еды, больше не имело большого значения.

Быстро стало обычным делом есть одну легкую еду в начале дня, а затем большую еду, приготовленную на очаге.

Совместный прием пищи как обязанность

Общинный характер добычи пропитания и охоты, а позднее и земледелия, означал, что люди почти всегда принимали пищу в компании других. В древней Спарте в IV веке до н. э. эти практики были кодифицированы. Существовали специальные общие основные приемы пищи, называемые «сисситии» (что означает «совместная еда»). Блюда потреблялись в конце дня в общих помещениях. Еду подавали мальчики, за столами рассаживались примерно 15 мужчин, которые жили вместе и сражались в одном военном подразделении. Юношам разрешалось садиться за столы к 20 годам.

Позже по всей Греции сесситии стали иметь глубокое политическое значение. Платон писал, что общие трапезы были неотъемлемой частью гражданского общества, и что пропуск такого приема пищи без уважительной причины порицался. Там устанавливались социальные связи, проходили важные переговоры, начиная от деловых сделок и заканчивая политикой.

Такие разные обеды

В отличие от суровых спартанцев, римляне наслаждались основным приемом пищи, который называли cena, в середине дня. Были также завтрак, иногда легкий ужин перед сном.

Североевропейские племена делали два больших приема пищи в день. У викингов это называлось «дагмал» и «наттмал» — «дневная» и «ночная еда». Наттмал был специально приготовленной вечерней едой, в то время как дагмал обычно состоял из остатков наттмала с добавлением хлеба и пива или медовухи.

Время приема пищи во многом зависело от классовой структуры, местного климата и повседневной деятельности людей. Практичность также играла свою роль. Без надежного освещения пищу приходилось готовить и есть до наступления темноты. В некоторых частях Северной Европы это могло быть уже в 3 часа дня.

Аборигены Австралии обычно ели всего раз в день. Вероятно, из-за преобладающего метода приготовления: медленное приготовление на горячих углях или камнях в земляной печи. Однократный прием пищи в течение дня дополнялся перекусами.

Три — магическое число

Так как же мы перешли от одного-двух основных приемов пищи к трем? Вероятно, из-за британского Королевского флота.

С момента создания в XVI веке на флоте подавали три регулярных приема пищи. Это соответствовало распорядку дня на борту. Простой завтрак состоял из корабельных галет, обед стал основным приема пищи и ужин — более легким.

Промышленная революция, начавшаяся около 1760 года, вероятно, также сыграла свою роль в формализации этой концепции во всем западном мире. Ритм из завтрака, обеда и ужина соответствовал распорядку длинных, стандартизированных рабочих дней. Работники завтракали и ужинали дома, до и после работы, а обедали с коллегами в установленное владельцем предприятия время. Времени на перекусы не было.

Сложная современность

Сегодня время приема пищи снова стало менее жестким. Виной всему работа «на удаленке», разрушение культуры совместной еды, распространение системы общепита и доставки. И время приема пищи будет продолжать меняться, поскольку наши графики становятся все более сложными.