Что скрывает самый загадочный горный хребет в России

Самый загадочный горный массив в России – Кондёр, возвышается в живописном, но труднодоступном Аяно-Майском районе Хабаровского края. Попасть туда непросто даже при большом желании. И дело не в отдалённости. Эта уникальная вершина является одним из крупнейших в мире месторождением платины государственного значения. Это и привлекает исследователей...

Единственный и неповторимый

Кондëр с высоты птичьего полёта выглядит как идеальное кольцо, которое только в северной части разорвано одноимённой речкой. Диаметр такой окружности составляет 8 километров, а высота – от 1200 до 1387 метров.

Эвенки и якуты, проживающие на территории Хабаровского края, считали Кондëр священной горой, на склонах которой шаманы проводили традиционные обряды. Некоторые исследователи уверены, что место религиозные деятели выбрали верное, ведь гора такой круглой формы явно имеет «космическое происхождение». Она могла образоваться вследствие падения астероида или метеорита.

По другой версии, Кондëр – это взорвавшийся в прошлом вулкан. Правда, данная теория не подтверждается ни одним геологическим исследованием.

«Драгоценные» недра

Согласно выкладкам геологов, горообразование началось 63 тысячи лет назад с того, что на глубине 30 километров горячий мантийный поток прогрел земную кору и сформировал очаг плавления. В какой-то момент появилась зона разлома и магма начала подниматься на поверхность. Но земную кору горячим массам пробить не удалось. Они превратились в интрузивное тело, над которым в виде купола вздыбились глинистые сланцы. Кстати, название горный хребет получил не просто так. Кондёр – это наваристый походный суп, в который принято класть как можно больше ингредиентов: картофель, горох, вермишель, рис, мясо. Во время экспедиций в 30-х годах XX века учёные обнаружили в недрах хребта такое же разнообразие – драгоценные металлы, полезные ископаемые. А в 70-х годах геологи объединения «Дальгеология» установили, что Кондёр является крупнейшим в мире месторождением платины. Разведывательные работы на хребте продолжались до 1984 года, после чего перешли в активную фазу.

За шесть последующих лет геологи обнаружили 20 наиболее крупных самородков платины, чей вес превышал 1 килограмм. Также был добыт и «рекордсмен» – «слиток» драгоценного металла, весящий 3521,7 грамма.

В начале нулевых годов разработка коснулась уже средней части месторождения. В этот период старатели обнаруживали преимущественно мелкий металл. Впереди третья фаза добычи полезных ископаемых. На этот раз учёных должна заинтересовать та часть хребта, по которой протекает речка Кондёр.