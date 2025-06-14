Почему комета Галлея была самым страшным предзнаменованием у русских

Комета Галлея заслужила репутацию предвестницы бед и несчастий. Россия не стала исключением. Русские также считали её страшным предзнаменованием. Интересно, почему?

Комета, притягивающая беды

«Кровавая звезда» 1066 года, которая ознаменовала «усобиц многи и нашествие поганых на Русскую землю» упоминается уже в Лаврентьевской летописи 1377 года. Её автор обращает внимание на то, что комета Галлея стала предвестницей больших бед: разорение Руси и крупные поражения князей на поле боя.

В следующий раз небесное тело появилось осенью 1222 года, после чего началось татаро-монгольское нашествие на Русь. По одной из версий, именно по «кровавой звезде» Чингисхан понял, что для похода на Запад наступил наиболее благоприятный период. В 1223 году произошла кровопролитная битва на реке Калке, которая стала олицетворением того, что славяне не могут противостоять более сильному противнику.

В начале XVII века комета Галлея «предсказала» начало Смутного времени. Далее она появлялась в преддверии начала правления Лжедмитрия I (Тушинского вора), утверждения Семибоярщины. Все эти события привели к тяжелейшему кризису государственного и экономического строя России. Кроме того, на протяжении нескольких лет в стране происходили стихийные бедствия, о которых ранее народ и не слышал.

Это было недавно, это было давно

Что касается XX века, то комету Галлею наблюдали всего за несколько дней до взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. А в 1987 году началась Перестройка. И здесь без «кровавой звезды» не обошлось. Последовал распад Советского Союза и наступили лихие 90-е.

Но настоящую панику комета Галлея посеяла в 1910 году. В это время человечество находилось не только в ожидании каких-либо бед. «Бонусом» стало открытие учёных – мол, небесное тело с дурной репутацией выделяет газы и другие ядовитые вещества, которые способны погубить всё живое на планете. Земляне начали готовиться к концу света, гадая, каким же образом они погибнут. На помешательстве планетарного масштаба грех было не нажиться. Дельцы стали продавать антикометные зонтики, специальные пилюли. В Европе резко выросло число самоубийств.

При этом в Российской империи к прогнозам «учёных мужей» отнеслись с большим спокойствием. Конец света русские готовились встретить по-философски, руководствуясь народной мудростью: «Двум смертям не бывать, а одной – не миновать». Именно поэтому в России не устраивались массовые молебны, забастовки, а подозрительные товары, помогающие минимизировать влияние кометы Галлея, и вовсе не пользовались спросом.