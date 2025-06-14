Почему «Жигули» переименовали в «Ладу»

Автомобиль ВАЗ-2101 получил мелодичное и красивое название «Жигули» в результате всесоюзного конкурса. Оно было понятно всем в Советском Союзе, а вот иностранцам – нет. Мало того, за границей слово оказалось трудновыговариваемым. Доходило даже до того, что «Жигули» превращались в «Жиголо». Рассчитывать на успех с таким «брендом» на зарубежных рынках точно не стоило, поэтому пришлось задуматься о переименовании.

Это звучит гордо!

При выборе названия решили остановиться на варианте «LADA». Коротко, благозвучно, без неприятных ассоциаций, легко запоминается, произносится и пишется – что на кириллице, что на латинице.

Название оказалось удачным и быстро прижилось как в СССР, так и в других странах мира. Мало того, от него даже не думали отказываться после развала государства. К новым моделям начали просто добавлять приставку: «Priora», «Granta» и так далее.

Как корабль назовëшь...

Впрочем, с аналогичными проблемами сталкивались не только у нас. В XXI веке вопрос выбора названия для торговых марок очень тщательно изучается маркетологами, так как наплевательское отношение к этому может негативно сказаться на развитии бизнеса.

Так, японский внедорожник «Mitsubishi Pajero», несмотря на шикарные характеристики, в Испании и других испаноязычных странах совсем не пользовался спросом. Оказалось, что на испанском языке слово «pajero» звучит как «пахеро», а переводится как «онанист». Автомобиль переименовали «Mitsubishi Montero» и транспортное средство начало неплохо продаваться.

По пути «Mitsubishi» пошли их конкуренты из «Toyota». Модель «Toyota MR2» не прижилась во Франции. Оказалось, что на французском языке на первый взгляд безобидная аббревиатура MR2 произносится как «merde», а это слово в переводе означает «фекалии». Очевидно, что ездить на таком авто решится не каждый...