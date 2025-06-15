15 июня: какие праздники отмечают в России и в мире

15 июня в России отмечают один из самых популярных профессиональных праздников — День медицинского работника. Пациенты поздравляют любимых докторов и медсестер. На государственном уровне медикам вручают награды за выдающиеся достижения. В этот день также вспоминают о важности развития ветроэнергетики, а в США, Аргентине, Нидерландах и многих других странах празднуют День отца. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 15 июня

День создания юннатского движения в России

В 1918 году в Сокольниках была организована первая в стране биологическая станция юных натуралистов и любителей природы. Это событие дало старт развитию юннатского движения по всей России.

Сегодня участники движения также ведут исследовательскую работу и участвуют в природоохранных мероприятиях. Современные юные натуралисты, как и их прабабушки и прадедушки, изучают растения, животных, почвы, водоемы, ставят опыты и ведут наблюдения, заботятся о растительном и животном мире.

День медицинского работника

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, а также в Белоруссии, Казахстане и некоторых других странах, отмечают День медицинского работника. Этот важный профессиональный праздник был учрежден еще в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. В День медика поздравляют врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитарок. Накануне профессионального праздника медики принимают не только заслуженные поздравления, но и награды.

Всемирный день ветра

Этот экологический праздник отмечается с 2007 года по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Его задача — повысить осведомленность о ветроэнергетике как о чистом, возобновляемом и доступном источнике энергии. Кстати, в России сегодня ведется разработка отечественных технологий для производства электроэнергии из ветра. До 2030 года в нашей стране планируется ввести 3 ГВт ветряных мощностей.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Дата появилась по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются пожилые люди: холодное, негативное отношение в семьях и обществе, экономическая незащищенность, физическое насилие. Праздник призван напомнить молодежи, что старость — удел каждого человека и относиться к пожилым людям надо так, как хочешь, чтобы потом относились к тебе.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 июня в других странах

День отца — США. Впервые праздник отметили в 1910 году. Он появился в дополнение ко Дню матери. Дату принято отмечать в кругу семьи за ужином. В третье воскресенье июня День отца также празднуют в Великобритании, Марокко, Турции, Нидерландах, Аргентине и ряде других стран.

День пива — Великобритания. Праздник возник в связи с подписанием Великой Хартии вольностей. Именно в этот день в 1215 году группа баронов и король Англии заключили пакт, который ограничил некоторые права монарха. Отдельные положения хартии стандартизировали производство пива, эля и вина по всей стране, что и послужило поводом для появления праздника. Каждый год в этот день английские пабы заполняются до отказа.

День без автомобиля — Германия. Традиция празднования этой даты восходит к практике временного отказа от автомобилей в период Суэцкого кризиса 1950-х годов и нефтяного кризиса 1970-х годов, когда Европа столкнулась с нехваткой топлива. Сегодня этот праздник носит экологический характер.

Религиозные праздники 15 июня

День памяти иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

Второе название этого святого образа — «Симеоново проречение». Оно отсылает верующих к пророчеству праведного старца Симеона Богоприимца. Когда на сороковой день после рождения Иисуса Христа родители принесли Его в храм, Симеон взял на руки Младенца, благословил Марию и Иосифа. После чего он обратился к Пречистой Деве и сказал, что как Христа пронзят оружием, так и душу его Матери тоже поразит «оружие» страдания.

На иконе «Умягчение злых сердец» изображена Божия Матерь, а вокруг нее — семь мечей, направленных остриями в сердце. Клинки символизируют полноту горя, которое перенесла Богородица. У этого святого образа верующие молятся об избавлении от физических и душевных страданий.

Троица у католиков

В отличие от православных христиан, католики празднуют Троицу на 57-й день после Пасхи. В 2025 году праздник выпал на 15 июня. Католическая Троица — это, прежде всего, день богословского осмысления. Главная тема богослужений и проповедей в этот праздник — три ипостаси единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

Народные праздники и приметы 15 июня

Вьюн Зеленый

В этот день на Руси было принято украшать дом ветками березы. На Вьюна Зеленого молодежь гуляла по улицам, пела песни, раздавала детям конфеты. Ближе к вечеру начинались хороводы.

Девушки плели венки из вьюна и гадали по его ветвям о суженых. Также в этот день было принято печь большие румяные караваи в форме солнца.

Приметы

Птицы ведут себя беспокойно — погода скоро испортится.

Сильный туман с утра обещает теплый день.

Дождь обещает хороший урожай льна.

Западный ветер — к похолоданию.

Если к вечеру начали петь соловьи — погода завтра будет солнечной.

Щедрый ливень — к грибному изобилию.

Какие исторические события произошли 15 июня

313 год — римский император Константин объявил свободу вероисповедания и велел вернуть христианам ранее конфискованную у них собственность.

— римский император Константин объявил свободу вероисповедания и велел вернуть христианам ранее конфискованную у них собственность. 1502 год — Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

— Христофор Колумб открыл остров Мартиника. 1667 год — французский врач Жан-Батист Дени впервые в мире успешно выполнил переливание крови: он перелил юноше кровь ягненка.

— французский врач Жан-Батист Дени впервые в мире успешно выполнил переливание крови: он перелил юноше кровь ягненка. 1851 год — американский молочник Джекоб Фуссель запустил первую в мире фабрику по производству мороженого.

— американский молочник Джекоб Фуссель запустил первую в мире фабрику по производству мороженого. 1896 год — в результате мощнейшего подводного землетрясения у берегов Японии гигантское цунами смыло в море 27 тыс. человек и уничтожило более 10 тыс. строений.

— в результате мощнейшего подводного землетрясения у берегов Японии гигантское цунами смыло в море 27 тыс. человек и уничтожило более 10 тыс. строений. 1931 год — началось строительство московского метрополитена.

— началось строительство московского метрополитена. 1985 год — в Эрмитаже облита серной кислотой картина Рембрандта «Даная».

— в Эрмитаже облита серной кислотой картина Рембрандта «Даная». 2003 год — в Санкт-Петербурге открыли Ладожский вокзал.

Дни рождения и юбилеи 15 июня

В 1843 году родился Эдвард Григ — норвежский композитор.

— норвежский композитор. В 1867 году родился Константин Бальмонт — русский поэт Серебряного века.

— русский поэт Серебряного века. В 1881 году родился Поль Корню — французский механик и авиатор, пионер вертолетостроения.

— французский механик и авиатор, пионер вертолетостроения. В 1896 году родился Иван Лихачев — советский государственный деятель, один из организаторов автомобилестроения в СССР.

— советский государственный деятель, один из организаторов автомобилестроения в СССР. В 1914 году родился Юрий Андропов — советский государственный и партийный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС.

— советский государственный и партийный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1921 году родился Гавриил Илизаров — хирург, академик РАН, создатель одноименного ортопедического аппарата.

— хирург, академик РАН, создатель одноименного ортопедического аппарата. В 1936 году родился Михаил Державин — актер театра и кино, телеведущий, юморист, народный артист РСФСР.

— актер театра и кино, телеведущий, юморист, народный артист РСФСР. В 1946 году родился Демис Руссос — греческий певец.

Кто отмечает дни рождения