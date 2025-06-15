Народные приметы на 16 июня: что нельзя делать в этот день

В эту дату по ветрам гадали об урожае и погоде. Крестьяне с нетерпением ожидали появление южного ветра, сулившего богатый урожай яровых. А вот юго-западный ветер надолго приносит плохую погоду. Если же ветер начинал дуть с севера-запада, то бурь и ненастья не миновать. Ветер с востока приносит моровые болезни, а северо-восточный - непрекращающиеся дожди, вредные при наливании ржи.

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По легенде, управляет ветрами безрукий дедушка вихровой. Сильных вихрей крестьяне боялись, потому что они не предвещают ничего хорошего: приносят болезни и ураганы, переносят с одного места на другое всякую нечисть.

16 июня нельзя во время порывистого ветра думать о плохом - все негативные мысли могут воплотиться в жизнь.

Нельзя сушить белье в помещении.

Нельзя, неся большую сумму денег, лезть на улице в карманы - ветер все выдует, начнутся финансовые проблемы.

Нельзя целый день не открывать в доме окна - в помещениях прячется нечистая сила, которую выгнать сможет только сквозняк.

Не стоит рассказывать сокровенное, даже близким людям - ветер все услышит и разнесет повсюду.

Нельзя проходить мимо дворника, не поздоровавшись с ним, - столкнешься с неприятностями, которых с каждым днем будет становиться только больше.