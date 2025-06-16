Почему коренные москвичи не любят приезжих

В одной из соцсетей появилось видео, в котором девушка учит тех, собирается приехать в столицу, как правильно говорить, что сойти в Москве за своего.
Сценарист Елена Куркина на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) выложила видео, в котором девушка учит тех, собирается приехать в столицу, как правильно говорить, что сойти в Москве за своего.
На видео даются вполне конкретные советы. Приводим их целиком, вдруг кому-то пригодится.
«Во-первых, везде, где можно говорить звук «ы», произносите его: мЫлако, хЫрашо, с лЫшадьми, жЫлеть. Далее, усиливаем окончания ДЬ, ТЬ: лошаТЬСЬ, медведТЬСЬ, спаТЬСЬ. Именно это передает нам бесячую манеру. В-третьих, интонация. Она должна быть такой, как будто ты до сих пор владеешь крепостными и понятия не имеешь, где, например, находится Кемерово»...
Кому-то это может показаться смешным. Но, как писала «Мослента», недавно были раскрыты истинные причины нелюбви коренных москвичей к приезжим. Жители столицы вспомнили Москву 1970-х и пожаловались на негативные изменения в их жизни за прошедшие 50 лет. Причиной недовольства оказались не темпы строительства, проблемы с городской инфраструктурой или действия властей. Все это коренных горожан устраивает.
Но за московскую речь им обидно. Вот лишь одна из цитат, посвященных внутренним мигрантам:
«Именно благодаря этой огромной массе вы можете услышать такие потрясающие слова: едь сюда или отсюда, вылаживайте, и так далее. Вы знаете, что ещё в XIX веке было запрещено склонять названия населенных пунктов, улиц? А теперь: в Чертанове, в Кукуеве и далее. В советские годы люди, приезжавшие на работу в большие города, слушая речь дикторов радио, телевидения, учились исподволь правильно, красиво, грамотно говорить. А вот когда быдло дорвалось до корыта, началось: потому ШтА, АзебаРДжан и прочее. Ну, сейчас слушать речи по любому передающему устройству — просто дико. Такое бредят — плакать хочется».