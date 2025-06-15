Что случилось с людьми на известных исторических фотографиях

Есть фотографии, которые хотя бы раз в жизни видел каждый. Их можно назвать общим культурным наследием человечества. Характер изображений бывает самым разным — от торжества до глубокой скорби. Это касается и людей, попавших в объективы камер. Чаще всего мы наблюдаем знаменитых личностей, политиков, спортсменов, деятелей культуры и ученых. Однако бывают запоминающиеся и даже пронзительные фото, на которых запечатлены «безымянные» герои. Иногда многие годы спустя немую историю удается немного разговорить.

© «Обед на небоскребе»

Ужас войны

Эту фотографию сделал американский фотограф Ник Ут летом 1972 года. Вьетнамские дети бегут из деревни, охваченной огнем. В центре — девочка, кричащая от ужаса и боли. Она тянет руки вперед, ища защиту. Снимок получил название «Ужас войны» и получил Пулитцеровскую премию. Спустя два десятилетия Ут вспомнил обстоятельства произошедшего. Южнокорейский самолет сбросил напалм, накрыв несколько домов. С ребенка буквально слезала кожа. Ник бросился на помощь, пытаясь облить девочку водой из ближайшей канавы. Она все время кричала nóng quá (очень горячо), но продержалась до прибытия медиков.

Ким Фук было всего 9 лет, для восстановления понадобилось 17 операций и длительная реабилитация. Через некоторое время, получив политическое убежище, семья Ким перебралась в Канаду. Фук рассказывала о чувстве гнева и глубокого непонимания, почему такое случилось именно с ней. Возникали мысли о сведении счетов с жизнью. Став старше, она нашла утешение в христианстве и создала благотворительный фонд для помощи детям, пострадавшим в вооруженных конфликтах.

Я прощаю всех, кто причинил мне страдания, даже пилота того самолета. Ким Фук

Восстание в Варшавском гетто

Изображение отражает суть холокоста. Взрослый мужчина в военной форме направляет оружие в сторону ребенка. Причина проста: мальчик имеет еврейское происхождение. Фотография сделана сразу после подавления восстания в Варшавском гетто. Ребенок явно напуган и не до конца понимает, что происходит вокруг.

В качестве наказания за сопротивление нацисты вывезли из города всех евреев. Многих расстреляли, остальных отправили в концентрационные лагеря. Генерал СС Юрген Штроп гордился своей работой. Этот и несколько других снимков были отправлены начальством. Прилагалась и сопроводительная записка.

В Варшаве больше нет еврейского квартала. Юрген Штроп

Личность мальчика остается неизвестной, как и его судьба. Однако мужчину с оружием звали Йозеф Блеше. В мае 1945-го он сдался советским войскам, побывал в трудовом лагере и вернулся в Восточную Германию. После очередной волны денацификации в 1969-м личность Блеше была раскрыта. Далее последовало задержание, обвинение в военных преступлениях и смертная казнь.

Рабочие на высоте

Знаменитое групповое фото рабочих, отдыхающих во время перерыва на огромной высоте. Многие источники ошибочно считают, что на снимке строящееся здание Empire State Building. Но это 69 этаж «Рокфеллер-центра», кроме того, сама фотография постановочная и была сделана для привлечения внимания к проекту. Как сказали бы сегодня — ради хайпа.

Парень справа держит в руке бутылку, предположительно со спиртным. Его зовут Густав Попович — словацкий иммигрант, приехавший на заработки. Жена Маришка оставалась на родине. Собственно, от нее и стали известны подробности. Копия снимка прилагалась к одному из писем. Густав просил не грустить и обещал скоро вернуться. Так и произошло. Заработав достаточно денег, мужчина приобрел землю в Словакии и намеревался заняться фермерством. Вскоре началась Вторая мировая, дом молодой семьи разбомбили. Маришка выжила, но Густав не успел выбежать наружу и оказался погребен под горящими обломками.

Мать-переселенка

Здесь изображено лицо Великой депрессии — отчаявшейся матери, не знающей, как прокормить своих детей. Фотографию сделала Доротея Ланге, которую, будто магнит, притянул образ, демонстрирующий всю глубину бедствия, обрушившегося на сельскую Америку 1930-х годов. Люди бросали дома и прочее имущество, стараясь перебраться в крупные города, где можно было найти хоть какую-то работу. Журналистка сделала несколько фотографий и немного поговорила с женщиной. Оказалось, что ей всего 32 года и у нее, кроме двух детей на руках, есть еще четверо.

На протяжении многих лет личность матери-переселенки оставалась неизвестной. В 1978-м в редакцию The Modesto Bee пришло письмо. Флоренс Оуэнс Томпсон сообщила, что это она на знаменитой фотографии. Последующая личная встреча с журналистами подтвердила достоверность информации. Женщина рассказала, что не получила за знаковое фото ни цента. Более того, журналистка так и не прислала ей даже копию снимка, хотя обещала. В 1983 году 79-летней Томпсон поставили страшный диагноз — рак. Один из сыновей обратился к СМИ — история обрела вторую жизнь. Неравнодушная общественность собрала необходимые 35 000 долларов на лечение. Это не помогло, и Флоренс умерла в том же году, но семья наконец сумела вырваться из бедности.

Человек в капюшоне

В 2004 году мир увидел шокирующие фото и видео из иракской тюрьмы Абу-Грейб. Американские солдаты проявляют невероятную жестокость по отношению к беззащитным заключенным. Никакие оправдания уже не могли изменить положение, общественность в США все громче стала требовать вывести войска и закончить войну.

Человека в капюшоне зовут Али аль-Кайси — он был освобожден вскоре после разразившегося скандала, перенес несколько операций и получил материальную компенсацию. Сумма никогда не озвучивалась. Между тем все прекрасно понимали, что таких «Али» сотни, если не тысячи, просто не все попали в объективы камер. Мужчина справа — Айван Фредерик, старший сержант армии США. Суд признал его виновным в пытках и приговорил к 8 годам заключения. Отбыв за решеткой три года, Фредерик получил досрочное освобождение. Адвокат публично заявлял, что Айван не ангел, но его сделали классическим козлом отпущения. Настоящее зло следовало бы искать в кабинетах, куда не пускают журналистов.