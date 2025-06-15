«Золотой век»: что Нострадамус предсказал России

Средневековый французский врач, астролог и ясновидец Мишель Нострадамус (1503-1566) до сих пор является фигурой неоднозначной, а его авторитет в сфере предсказаний и вовсе непререкаемым. В своих знаменитых «Центуриях» он предвидел многие исторические события на века вперёд. Уделял Нострадамус также внимание России. Так что же, по его мнению, ждало и ждёт нашу страну? Спойлер: мы на верном пути.

Пророчества

«Семь жён и сын умерли или убиты жестоким монархом. Кругом кровопролитие, великим злодеяниям нет предела. Пятая жена будет брошена в озеро, но восьмая родит сына и чудом уцелеет», – писал Нострадамус в V Центурии.

Наиболее вероятно, что данное предсказание касается эпохи Ивана Грозного и его самого. Известно, что у самодержца было восемь жён, семь из которых он приказал умертвить. Восьмой супруге повезло больше – женщина осталась жива просто потому что царь скончался раньше.

Писал Нострадамус о Борисе Годунове, патриархе Никоне и Екатерине II. Предсказание, посвящённое императрице, у Нострадамуса, кстати, наиболее подробное. Мистификатор пишет, что женщина придёт к власти, свергнув с трона собственного супруга. Он описал значительное расширение Российской империи и не ошибся, ведь именно при Екатерине II русскими землями стали южная часть Украины, Крым, части Молдавии, Польши.

Нострадамус предвидел нападение на Россию Наполеона Бонапарта, начало Отечественной войны 1812 года и поражение агрессора:

«С ним гвардия многие земли захватит, Но в снежной стране победитель пропал».

Вперёд и только вперёд

А вот с существованием СССР француз совсем немного «не угадал». По его мнению, советская власть должна была продержаться не более 73 лет и 7 месяцев. Страна же существовала с октября 1917 по декабрь 1991 года. С 2014 года, писал провидец, начнётся возрождение России, которое приведёт к наступлению Золотого века:

«То, что будет, никогда не было таким прекрасным… второй век Сатурна – Золотой Век».

России суждено сыграть в будущем важную роль. Нострадамус видел нашу страну сверхдержавой, которой суждено играть роль «арбитра» в международных спорах. Только Россия сможет предотвратить глобальный политический кризис и начало Третьей мировой войны. Хочется верить, что именно так и будет. Ранее Нострадамус не ошибался…