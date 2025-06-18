Программная ошибка: почему первая женщина-космонавт смогла вернуться на Землю

16 июня 1963 года в истории мировой космонавтики была открыта новая страница — впервые в космос отправилась женщина. С космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-6», на борту которого находилась Валентина Терешкова. Чтобы не волновать семью, она сообщила родным, что уезжает на соревнования по парашютному спорту. О её настоящей миссии они узнали лишь из выпусков новостей. Позывной Чайка стал символом этого полёта, а её слова перед стартом — «Эй! Небо! Сними шляпу!» — стали хрестоматийной цитатой — как дань поэзии Маяковского и духу эпохи.

Как всё начиналось

Нет единого мнения о том, кто стал инициатором идеи первого полёта женщины в космос. Распространено убеждение, что это был главный конструктор Сергей Королёв — человек, стоявший за запуском первого искусственного спутника и полётом Юрия Гагарина.

Однако ряд источников, в частности дневники Николая Каманина — заместителя начальника Главного штаба ВВС по боевой подготовке, — дают понять, что главную роль в продвижении идеи сыграло руководство Военно-воздушных сил СССР. Полёт женщины давал возможность укрепить идею, что космосом могут управлять не только военные лётчики, но и гражданские специалисты. В случае неудачи это, конечно, дало бы ВВС повод полностью монополизировать формирование отряда космонавтов. Поэтому отправка женщины в космос была не только научным, но и политическим шагом, в котором сошлись интересы разных сил.

Когда проект стал реальностью, Королёв активно включился в подготовку. Он участвовал в обсуждении разных сценариев: от одиночного женского полёта до запуска двух кораблей — в вариантах «мужчина и женщина» и «женщина и женщина». Было решено: сначала на орбиту отправится корабль с мужчиной. И лишь если всё пройдёт без сбоев, вслед за ним полетит женщина.

Запуску предшествовал строгий отбор. В 1962 году началась работа с кандидатками, преимущественно парашютистками. Из сотен претенденток были выбраны всего пять. Одной из них стала Валентина Терешкова.

Она прошла через суровую подготовку: термокамеры с температурой выше +70 °C, двухнедельное пребывание в полной тишине и темноте сурдокамеры, тренировки по адаптации к невесомости на МиГ-15 и, конечно, прыжки с парашютом — теперь уже в скафандрах.

Помимо медицинских показателей и успехов на тренировках, при выборе кандидатки учитывались социальные и политические факторы. Терешкова происходила из рабочей семьи, её отец погиб на фронте, а сама она активно участвовала в общественной работе — всё это делало её идеальной фигурой для советской пропаганды. В начале 1963 года именно ей было поручено занять основное место в экипаже при наличии дублирующего и запасного членов. Валентина Терешкова полетела в космос в возрасте 26 лет.

Валентина Терешкова — первая женщина в космосе

Полёт Валентины Терешковой длился почти трое суток. За это время корабль обогнул Землю 48 раз. Терешкова вела связь с Землёй, фиксировала наблюдения в бортовом журнале и фотографировала горизонты планеты. Однако в ходе миссии возникли трудности — сбои при ручном управлении вынудили перейти на автоматический режим. К тому же сказывались перегрузки, усталость и эмоциональное напряжение. Тем не менее она справилась со всеми задачами.

19 лет Валентина Терешкова оставалась единственной женщиной, побывавшей за пределами Земли. Её полёт обернулся настоящей информационной сенсацией, вызвав восторг во всём мире и став мощным триумфом советской космонавтики. К слову, полёт Терешковой до сих пор остаётся единственным в истории одиночным женским выходом в космос. Пока ни одна другая женщина больше не отправлялась в космос в одиночку.

После возвращения она и Валерий Быковский — участник параллельной миссии на корабле «Восток-5» — представили официальные рапорты. В них содержались типовые технические отчёты: о перегрузках, разделении ступеней, работе систем, качестве связи. Но доклад Терешковой отличался: в нём, помимо формальной информации, звучали и личные переживания, которые посчитали «типично женскими».

Она обращала внимание на бытовые детали: жаловалась на неудобные и сухие гигиенические салфетки, отсутствие зубной щётки, писала, что сухой хлеб оказался несъедобным и ей не хватало простых земных продуктов — картошки, лука и чёрного хлеба. Также, по её словам, её вырвало, но не от невесомости, а от еды. При этом она не забыла отметить, насколько красивой выглядела Земля в лунном свете. А после того как сломались два карандаша, Валентина Терешкова не смогла вести орбитальный дневник.

Хронология первого полёта женщины в космос 16 июня 1963 года

Полёты Ястреба и Чайки были отложены. На заправленной ракете, уже стоявшей на старте, пришлось срочно менять гироскопы. Руководитель полёта Николай Каманин написал потом: «Этот полёт попортил много крови. И Быковскому, и тем, кто обеспечивал двойной старт Ястреба и Чайки». Сами космонавты с юмором отнеслись к переносу полёта.

Валерий Быковский в фильме «Роскосмоса» вспоминал, что вся команда тогда вместо полёта в космос поехала на шашлыки. По словам Ястреба, учёные выяснили, что на солнце в тот день появились необъяснимые вспышки, была повышенная радиация. Поэтому все сели на катер и отправились на природу отдыхать и ждать, когда солнце уменьшит свою активность.

На космодром прибыла новая группа лётчиков-космонавтов — Валентина Терешкова, Жанна Ёркина, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва, Валерий Быковский. Их встречали Николай Каманин и Сергей Ковалёв. К кораблю Чайку провожал Андриян Николаев, который позже стал мужем Валентины. Ястреб — Валерий Быковский — к этому моменту уже сутки был на орбите.

«Насколько мала и хрупка Земля»: космос глазами Терешковой

Во время своего исторического полёта на корабле «Восток-6» Валентина Терешкова столкнулась с серьёзной технической ошибкой, которая могла привести к трагическим последствиям. Уже в первые сутки на орбите она заметила, что программа спуска была настроена неверно: вместо того чтобы вывести корабль с орбиты и начать снижение, автоматика должна была поднять траекторию полёта.

«Я доложила об этом на Землю — на старт, Сергею Павловичу Королёву, Заре-1, и Юрию Алексеевичу Гагарину. Получила новые данные, внесла их — и всё прошло нормально», — вспоминала Терешкова.

© РИА Новости // Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и женщина-космонавт Валентина Терешкова на трибуне Мавзолея В. Ленина

Это была программная ошибка, и в Центре управления полётами провели серьёзный разбор. Королёв был требователен и не прощал промахов. Поэтому, когда всё благополучно завершилось, он попросил:

«Чаечка, я тебя прошу — не надо об этом говорить».

И Терешкова действительно молчала об этом почти 30 лет. Лишь на встрече в Центре подготовки космонавтов, приуроченной к юбилею полёта, инженер Евгений Шабаров сам открыл правду: «Вот вы видите эту девочку?.. А ведь по моей вине она не вернулась бы на Землю».

Терешкова вовремя среагировала и спасла ситуацию, тем самым не только доказав свою готовность к полёту, но и предотвратив возможную катастрофу. Позже она сдержанно комментировала: «Я, хотя говорила, что дала слово Сергею Павловичу Королёву, но вот… не я его нарушила».

Терешкова часто подчёркивала, что, увидев Землю из космоса, начинаешь воспринимать её как удивительно хрупкий и уязвимый шар. Её самая знаменитая фраза о полёте: «...Вы бы увидели, насколько хрупкая наша Земля, какая она маленькая, насколько тонкий слой атмосферы её окружает...»

Мечты о космосе не покинули Валентину после первого полёта: «Когда провожаешь экипаж, каждый раз ты находишься там, в корабле, вместе с экипажем. А когда пошла эта красавица (ракета) — удивительное зрелище, ты с ними улетаешь».

Терешкова не раз говорила о своей мечте — полёте на Марс: «Это моя любимая планета… После космического полёта я работала вместе со специалистами Института имени Вернадского по изучению планеты Марс. Конечно, это мечта — побывать на Марсе… Скорее всего, первые полёты на Марс будут в одну сторону… Но я готова полететь».

Повлиял ли полёт в космос на здоровье Терешковой

Посадка произошла в Алтайском крае в штатном режиме. Но физическое состояние Терешковой после возвращения вызывало опасения: многочисленные ушибы и полное истощение, из-за которого она едва могла ходить. Врачи признали её состояние удовлетворительным — но сам факт таких последствий говорил о том, насколько экстремальными оставались условия ранних космических миссий.

После своего исторического полёта в 1963 году медики всерьёз опасались за репродуктивное здоровье Валентины Терешковой. В частности, высказывали озабоченность по поводу того, как воздействие невесомости, радиации и экстремальных перегрузок могло повлиять на её беременность. Сама Терешкова часто чувствовала себя плохо как во время полёта, так и после него: возникали головокружение, тошнота, частые кровоизлияния и даже потеря плотности костей.

В июне 1964 года, спустя ровно год после возвращения на Землю, у неё родилась дочка. Елена — официально, для своих — Алёна. Кстати, она первый в мире ребёнок, у которого оба родителя — космонавты. Беременность Терешковой прошла тяжело: по воспоминаниям специалиста по послеполётной адаптации Виталия Воловича, большую часть неё она провела под строгим медицинским наблюдением и даже в стационаре.

Родилась дочь на два месяца раньше срока в НИИ акушерства и гинекологии, под наркозом. По словам врача Каструбина, акушерская операция прошла штатно.

Несмотря на страхи представителей медицинского сообщества — ведь ранее у животных, побывавших в космосе, были выявлены аномалии, — родилась здоровая девочка. Её развивающееся состояние оценивалось как нормальное, никаких серьёзных отклонений не обнаружили.

Сегодня дочь первой женщины-космонавта живёт спокойной профессиональной жизнью. Елена Андрияновна стала врачом, хирургом‑ортопедом, и работала в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО). У неё двое сыновей — Андрей и Алексей.

Интересно, что бабушкой внуки Валентину Терешкову не называют. Она сама так не захотела, поэтому мальчики обращаются к ней просто «Валя». Внуки рассказывали, что воспитание бабушки было строгим. Если мама могла пожалеть и простить шалости, то от бабушки за провинности прилетало и «солдатским ремнём со звёздочками».