Кого раньше русские «клеймили» татуировками

Татуировки на Руси делали с языческих времён. Но с распространением христианства данная традиция практически сошла на нет. «Рисунки на теле» начали считаться «антихристовой печатью». Моду на них в очередной раз вернул император Пётр I, у которого на руке была наколка. Но в России далеко не все татуировки делали, стараясь соответствовать модным тенденциям. Некоторых людей «клеймили» против воли.

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Воинское «клеймо»

Виталий Лиходед в книге «Татуировка – тайна, история, жизнь» пишет, что наколки стали обязательными в русской армии и флоте в XVIII веке по решению Петра I. Для того чтобы легче было опознавать своих раненых и убитых в бою, на запястье воинов вырезали крест, после чего втирали в него порох. Процедура была малоприятной, так как порой такая «татуировка» воспалялась.

Через некоторое время решили одним только крестом не ограничиваться, и наносить начали также порядковый номер, который присваивался каждому новобранцу.

Уголовное «клеймо»

Абель Яновский в своём труде «Клеймение преступников» отмечает – также со времён Петра I татуировки стали отличительным знаком преступников. Впрочем, клеймение уголовников существовало на Руси и раньше – примерно с 1398 года, но повсеместно распространено не было. Нарушителям закона повезло значительно меньше – с ними особо не церемонились и соответствующие знаки выжигали на теле (лбу или щеках) каленым железом.

По таким «наколкам» можно сразу же понять, в чём провинился человек. Для бунтовщиков предусматривалась литера «Б», для воров – «В», для каторжников – «Кат». В первой половине XIX века появились новые обозначения: «СБ» – ссыльный беглый, «СК» – ссыльный каторжник, а литера «Б» стала обозначать бродягу. В это же время широкое распространение получили специальные машинки-пистолеты, которые выбивали клеймо одним нажатием на курок. В качестве краски мастера тату начали использовать раствор из синего красителя и туши.

Крестьянское «клеймо»

Практику клеймения преступников оценили по достоинству помещики, которые решили поступать аналогично со своими крестьянами. В случае необходимости крепостных можно легко вычислить, так что побег оказался затеей бессмысленной.

После отмены крепостного права практику клеймения признали неэффективной. Во-первых, невольники как сословие перестало существовать. Во-вторых, и крестьяне, и преступники научились вытравливать свои тату.

Армейское «клеймо»

Так татуировки сохранились только в армейской среде. Солдаты продолжали делать наколки на запястьях с указанием воинской части, но данная процедура не являлась уже обязательной. Правда, в период Первой мировой войны появилась традиция татуировать литерой «Д» дезертиров. Считалось, что с таким знаком сделать успешную военную карьеру уже явно не получится.