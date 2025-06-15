Присоединение Западной Украины к СССР: было ли это правильным решением

Если бы в 1939—1940 годах СССР не отодвинул свои границы на запад, включив в свой состав Западную Украину и Бессарабию, мы вряд ли смогли бы победить фашистскую Германию. Такое мнение высказал намедни лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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«По пакту Молотова-Риббентропа мы передвинули западную границу на 200−250 километров. Это было историческое решение, оно было абсолютно обоснованным и исключительно грамотным. Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, то они бы через неделю были у стен Ленинграда. И нам не помогли бы ни Пулковские высоты, ни Ладога, которые еще были не заняты», — отметил, в частности, он.

Кроме того, если бы немцы наступали на Минск от прежних рубежей СССР, то под Москвой они стояли бы намного раньше, так как мы просто не успели бы подтянуть к столице сибирские дивизии. Также вермахту наверняка удалось бы захватить Сталинград и перерезать Волгу, а поскольку 80% советских моторов, в том числе моторы самолетов, танков, машин и мотоциклов снабжались бакинской нефтью, то СССР остался бы без горючего, и последствия были бы катастрофическими.

Таким образом лидер КПРФ заочно возразил бывшему премьер-министру РФ Сергею Степашину, который ранее заявил, что присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой.

Во-первых, по его словам, это некоторым образом повлияло на ход Великой Отечественной войны.

«Да, в результате мы отодвинули границу на запад, но при этом не успели ее оборудовать. По старой-то границе больше десяти лет создавали оборонительную "линию Сталина" глубиной 32 км — Гитлер так просто бы не прошел её в 1941-м. Но мы бросили эту линию и продвинулись на запад, на неподготовленные к серьезной обороне рубежи», — отметил он.

Во-вторых, именно Западная Украина и Бессарабия, считает Степашин, стали во время этой чудовищной войны нашей фрондой, исправно поставляя нацистам полицаев и карателей. Именно западенцы, подчеркнул он, а не гитлеровцы, сожгли Хатынь и убили нашего великого разведчика Николая Кузнецова.

«Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м. А в 1963-м Хрущев взял и всех их амнистировал. Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу… После переворота 2014 года они сразу поменяли все руководство там, где большинство жителей было пророссийски настроено. Мэра Харькова убили, мэром Одессы поставили бандеровца», — прочертил он исторические параллели.

Западенцы, резюмировал Сергей Степашин, для нас абсолютно чужие — и по языку, и по культуре, и по религии, так что незачем были их тащить к себе под крышу, хоть они и «братья-славяне». Вместо этого тогда надо было оставить Западную Украину полякам, которые, намучившись в результате с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам.

И в позиции Геннадия Зюганова, и в позиции Сергея Степашина есть своя логика. Однако кто же из них оказался более близок к историческим реалиям?

На взгляд ряда экспертов, и лидер КПРФ, и экс-премьер РФ рассматривают в данном случае исторические события в рамках концепции так называемого презентизма, то есть с позиций дня сегодняшнего. Однако нужно понимать, что в те далекие годы политические решения принимались по совершенно другим соображениям.

— Да, по пакту Молотова-Риббентропа мы получили Западную Украину и Западную Белоруссию, заодно прихватив, как говорится, до кучи еще и Бессарабию, на что немцы закрыли глаза, лишь бы СССР в тот момент держал нейтралитет, ведь Вторая мировая уже вовсю шла, — напомнил, в частности, независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук. — Остальной Запад фактически это тоже приветствовал, а Уинстон Черчилль даже констатировал, что занятие этих земель соответствует национальным интересам русских.

«СП»: А каковы конкретно были наши интересы в то время?

— Как бы это ни показалось странным, но на самом деле Иосиф Виссарионович Сталин фактически продолжал выполнять миссию последнего русского императора Николая II, который стремился объединить все православные славянские народы под сенью Российской Империи. Это было одной из идей-фикс российских самодержцев еще со времен Екатерины Великой.

И Сталин, присоединив к СССР земли на западе, вернув в состав СССР Южный Сахалин, пытаясь отнять у турок Карс, ориентировался на геополитические цели именно Николая Второго. Таким образом он практически вернул Империю к своему прежнему географическому состоянию, уже после Второй мировой, с полного одобрения Черчилля, кстати, благополучно присоединил в СССР еще и часть польских земель, где жили православные — Ужгород, Черновцы и Закарпатье. Население которых в массе своей сейчас, что интересно, украинских «западенцев» просто ненавидит, держа их за «галицийское отребье», а себя считая полноценными европейцами.

В общем, кто бы сейчас что ни говорил, но собрав всех украинцев в пределах Советской Украины, Сталин геополитический долгосрочный проект русских императоров завершил. Не мог он не присоединять Западную Украину, это ж один имперский по своей сути народ, православные. Они, в отличие от евреев, в царской России могли совершенно свободно занимать любые должности, жениться, ворочать капиталом и так далее.

«СП»: А как же эта история с бандеровцами, полицаями?

— Полицаев на Украине сами немцы усиленно набирали. Потому что доверяли им больше, чем полякам, которых практически лишили на то время государственности. А когда Сталину после войны доложили, что на Украине целое партизанское движение со зверствами в отношении мирного населения, тот глубокомысленно высказался в духе, что, мол, ничего, власть на Советской Украине окрепнет и поймет, кто их друг, а кто враг, и обстановка нормализуется.

«СП»: Как видим по сегодняшним событиям, не нормализовалась.

— Потому что после войны часть бандеровцев в составе украинской диаспоры эмигрировала в США. И американцы ради давления на СССР их вынужденно пригрели. А когда Советский Союз разваливали по национальным трещинам в угоду Збигневу Бжезинскому, вернули их на Украину. И они возродили там «галицийский дух», которым грезил еще атаман Петлюра, мечтая о создании своей Украины как империи «от моря до моря», включив туда кубанское казачество. Обратите внимание, что «первой леди» Украины при президенте Ющенко была Кэтрин-Клэр Чумаченко, сотрудник американского Госдепа, выкормыш тех самых бандеровских структур в США.

Вот они и продолжают эту линию на независимую Украину, которая «должна быть» в Европе, а не в составе России. Хотя в той же Польше, на минуточку, украинцы всегда были третируемым народом.

«СП»: А давайте перейдем к реалиям сегодняшнего дня и попробуем порассуждать о будущем Западной и Восточной Украин с позиций исторической объединительной миссии России. Как нам поступать сейчас, имея за плечами столь великую цель?

— Во-первых, лично я бы предложил и уважаемому Геннадию Зюганову, и искушенному политику Сергею Степашину, как и все остальным политикам, вместо спора о теперь уже второстепенных и малозначительных вещах ответить на вопрос, весьма волнующий наших современников, особенно донбассцев, — почему же Борис Ельцин в Беловежской пуще так и не провел линию от Харькова до Измаила и не сказал, что все это отходит к России? Ведь, по его воспоминаниям, Кравчук бы даже не пикнул.

Во-вторых, у меня складывается ощущение, что наш нынешний правящий класс сам не понимает, что в этой ситуации с Украиной делать, хотя вопрос, на мой взгляд, совершенно уже перезрел, потому что не мытьем, так катанием возврат Украины в состав РФ является по ряду причин критически важнейшей задачей современной власти.

А в этом свете получается, что нынешние события на Украине становятся весьма похожи на сполохи Третьей мировой войны. Потому что, на мой взгляд, уже появились признаки не только «балканизации» постсоветского пространства, но и начала гонки вооружений среди ведущих мировых геополитических игроков.