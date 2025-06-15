«Город невест»: почему в Иваново мало мужчин

«Городом невест» Иваново начали считать с момента начала строительства в населённом пункте ткацких фабрик. На работу тогда приглашались в основном женщины. Но в современном областном центре развита не только текстильная промышленность, что не мешает Иваново оставаться по-прежнему городом, в котором проживает мало мужчин.

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Всё для женщин

По данным на 2025 год, в Иваново проживает чуть более 355 тысяч человек. Из них 55% – это женщины. Это делает Ивановскую область первой в России по разрыву в соотношении полов. Если в среднем по стране на каждую тысячу мужчин приходится примерно 1100 барышень (с каждым годом разница сокращается), то в Иваново их почти 1200. Как показывает практика, выбирать ивановским дамам практически не из кого. Приходится оставаться холостячками, в результате чего снижается численность населения города.

Примечательно, что особенность областного центра отражена на гербе. На нём изображена девушка в кокошнике и сарафане, восседающая за прялкой. Планировалось, что герб будет прославлять ткачих и их мастерство, но получилось «как всегда» – отсыл, скорее, к неофициальному прозвищу города.

О том, что Иваново – город невест, в Советском Союзе все узнали после появления песни Евгения Крылатова и Михаила Пляцковского «Ну чем мы не пара», которую в киноленте «Честный, умный, неженатый» (1981 год) исполнил Андрей Миронов. Композиция за короткий срок стала хитом, а строчка из неё – крылатой.

Статус города после распада СССР превратился в настоящий бренд. Его используют многие ивановские предприятия по пошиву и продаже свадебных аксессуаров, ежегодно в Иваново проводится «парад невест».

В Иваново ждут мужчин

Однако, не стоит думать, что в Иваново представителям сильного пола не место. Да, в Ивановской области располагается рекордное количество предприятий текстильной промышленности, на которых заняты, главным образом, женщины. Но мужчин ждут на заводах «Электро», «Строммашина», «Завод Королёва», «Гидроагрегат», «Универсал», «Металлист».

Важно отметить, что в гендерном разрыве не последнее место сыграла Великая Отечественная война, на фронтах которой погибли сотни тысяч мужчин. Советская власть после победы над фашизмом предпринимала попытки исправить такое неравенство, но кардинальным образом ничего не изменилось. Иваново так и остался «самым женским» городом страны. Таким он продолжает пока что быть и в России.