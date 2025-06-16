Чем русские женщины шокируют европейцев

Среднестатистическая русская женщина к 30-ти годам является матерью одного, а то и двоих детей. Многие к этому времени получают не только высшее образование, но и успевают окончить аспирантуру с присвоением научной степени. Европейцев же такая «продуктивность» порой шокирует. Но есть и другие качества русских женщин, которые очень удивляют жителей Старого Света.

© Кадр из фильма "Кубанские казаки"

С ними не пропадёшь

Первое, на что обращают внимание европейцы при знакомстве с русскими женщинами – умение готовить. В Европе самостоятельное приготовление пищи считается не способом проявить свои творческие способности, а признаком бедности.

Также представительницы прекрасного пола из России отлично разбираются в дарах природы – они знают, какие из ягод и грибов можно употреблять в пищу, а какие нет. Многие европейцы же перечисленные продукты видят только на прилавках магазинов. О том, что их самостоятельно собирают в лесах, жители Старого Света даже не догадываются.

Кроме того, у европейцев не модно выращивать на приусадебных участках сельскохозяйственные культуры, из которых потом можно приготовить пищу. У наших соседей под окнами хорошо растёт только газон. Не пользуются спросом в Европе и родники. Жители, желая насладиться чистой водой, отправляются в магазин, но не на природный источник. А вот русская женщина будет готова родниковую «жидкость» ещё и доставить до адресата.

Семь бед – один ответ

Дам из России выгодно выделяет на фоне других находчивость. Они никогда не будут сидеть и ждать «у моря погоды». Русские женщины понимают, что распределение обязанностей на мужские и женские – условное, поэтому при необходимости готовы взвалить на себя часть забот сильного пола.

Русская мама – фанатичное существо. Наши соотечественницы даже думать не хотят про то, что кому-то может быть неинтересен их отпрыск. Они многое позволяют детям, но при этом не забывают «мучить» их ещё до школы всевозможными «дополнительными» занятиями.

Выделяются русские леди и на курортах. Они умело комбинируют брендовую одежду (оригинал или подделка – зависит уже от престижа места отдыха), готовы сиять в вечерних платьях не только во время ужина, но и за завтраком, а приём солнечных ванн непременно сочетают с «олимпийскими» заплывами, ведь просто валяться на пляже или у бассейна для них слишком скучно.