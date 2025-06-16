Артек: путь от палаточного лагеря к крупнейшему комплексу детского отдыха

16 июня 2025 года Артеку исполняется 100 лет
16 июня 2025 года исполняется 100 лет Артеку — самому знаменитому в России и одному из крупнейших комплексов детского отдыха в мире. Его история охватывает период от нескольких брезентовых палаток на берегу моря до огромного архитектурного ансамбля со стадионом, бассейнами, медицинскими центрами и собственной киностудией. С советских времён путёвка в Артек — высокая награда для школьников за достижения в учёбе, творчестве и спорте. Сейчас лагерь принимает около 50 тыс. детей в год. Директор Артека Константин Федоренко рассказал в интервью RT об истории лагеря и о планах по празднованию юбилея.
— Артек знают сегодня во всём мире. Почему лагерю дали такое имя и что находилось на месте Артека до его основания?
— Название лагерь получил в честь урочища, в котором он расположен. Изначально так и говорили — «лагерь в Артеке». Относительно происхождения наименования самого урочища существует несколько версий. Согласно одной из них, оно происходит от греческого «арктос» — медведь. Ведь Артек находится возле Аю-Дага — Медведь-горы.
— Сейчас мы отмечаем столетие Артека. При каких обстоятельствах создавался лагерь и как он работал в первые десятилетия своего существования?
— После завершения Гражданской войны заместитель наркома здравоохранения РСФСР и председатель исполкома Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьёв занимался организацией оздоровления советских граждан в Крыму — и у него возникла идея создания детского санатория. Он долго не мог подобрать подходящее место, но в последние дни пребывания на полуострове в 1924 году посетил окрестности Аю-Дага и был ими очарован.
Уже в июне 1925-го в лагерь заехала первая смена ребят. Изначально в Артеке занимались оздоровлением детей с ослабленным здоровьем: туберкулёзной интоксикацией, анемией, заболеваниями нервной системы. Позже Артек стал принимать всех пионеров.
В первые смены ребята жили в обычных брезентовых палатках. Детям обеспечивали пятиразовое здоровое питание, выдавали предметы личной гигиены, предоставляли возможность спать 11 часов в сутки. Страна только пережила тяжелейшую гражданскую войну и выходила из состояния разрухи. Созданные для детей условия были по меркам того времени просто фантастическими.
Уже на второй год работы Артек стал интернациональным лагерем. Его посетили пионеры из Германии. Ещё через год в Артеке появились штатные вожатые, лагерь стал стремительно расширяться. В 1928 году в нём уже насчитывалось шесть стационарных корпусов, а в 1930-е он стал всесезонным, принимая тысячи ребят в год. Лагерь превратился в один из крупнейших комплексов детского отдыха в мире.
— В годы Великой Отечественной войны Крым был оккупирован нацистами. Что в это время происходило с Артеком и как восстанавливали лагерь после Великой Отечественной?
— 20 июня 1941 года Артек только принял новую смену ребят, а через два дня началась война. Детей, прибывших в лагерь из тыловых районов, вскоре забрали родители. Но что было делать с теми, чьи дома в первые же дни оказались под нацистской оккупацией или бомбардировками? Таких ребят собрали в специальную группу и эвакуировали в санаторий «Белокуриха», который прозвали «Алтайским Артеком». За годы войны он принял сотни детей.
Гитлеровцы за время оккупации разрушили лагерь и оборудовали на его территории свои укрепления. Крым освободили от нацистов в 1944 году, в Артеке развернулось масштабное строительство. На восстановление лагеря выделили значительные средства. Вскоре после завершения войны он снова мог принимать ребят.
— Когда и благодаря чему Артек стал считаться лучшим детским лагерем Советского Союза?
— В 1960-е годы началась реализация проекта архитектора Анатолия Полянского «Большой Артек». Лагерь превратился в современный комплекс с развитой инфраструктурой. К концу десятилетия в Артеке насчитывалось уже 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «АртекФильм», три бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки.
У каждой смены была насыщенная программа. Артековцы никогда не сидели на месте. Каждая смена — это множество экскурсий, творческих и общественных мероприятий. В лагере возникали собственные традиции.
Ещё в довоенное время Артек в СССР превратился в символ счастливого детства. А с 1960-х слава лагеря гремела по всему миру. Его регулярно посещали знаменитости: главы государств, деятели искусства, космонавты. Одним из самых желанных гостей был космонавт Юрий Гагарин.
— Как можно было стать артековцем в советское время?
— Путёвка в Артек была главной наградой для пионера за достижения. Чтобы попасть в лагерь, нужно было хорошо учиться, добиваться успехов в творчестве, науке или спорте, дисциплинированно себя вести. Традиция приглашения детей в Артек за их заслуги сохранилась и в наши дни.
— После развала СССР Артек почти 23 года находился под контролем Украины. Что происходило с лагерем в это время?
— Территория лагеря, к сожалению, была запущена. Начались перебои с финансированием, рассматривались проекты по его перепрофилированию. Артек перестал действовать круглогодично.
— В 2014 году Крым воссоединился с Россией. Что значило это событие для Артека и как с тех пор развивается лагерь?
— После воссоединения Крыма с Россией Артек буквально пережил второе рождение. С 2014 года реконструировали около 280 тыс. кв. м различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, шесть столовых, 15 спортивных площадок, три теннисных корта, физкультурный центр с двумя бассейнами, медицинский корпус, семь костровых и три набережные. В 2017 году открыли три новых спальных корпуса и концертно-эстрадный комплекс «Артек Арена» вместимостью 4,5 тыс. человек.
В 2020 году отреставрировали монумент Славы, ещё через год возродили монумент «Дружба детей мира». В позапрошлом году состоялось торжественное открытие плавательного бассейна с морской водой площадью более 600 кв. м, в прошлом — на набережной имени Юрия Гагарина открыли памятный знак «Екатерининская миля».
— Как Артек отмечает своё столетие и каковы планы развития лагеря на ближайшее будущее?
— 28—29 мая в Артеке началась юбилейная смена. Завершится она 17—18 июня. В период празднования столетия со дня основания Артека мы проводим международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Его участниками станут ребята из 32 стран.
На столетний юбилей подготовлена также праздничная программа «Город детства». Артек превратится в город с тематическими площадями и улицами: от музея под открытым небом и ремесленных мастерских до инновационных зон с VR-экскурсиями и робототехникой. Кроме того, артековцы и гости лагеря посмотрят исторический мюзикл «100 лет дорогой детства». Кстати, текущей сменой праздничные мероприятия не ограничатся. Юбилейные торжества в лагере будут проходить на протяжении всех смен 2025 года.