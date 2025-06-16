Артек: путь от палаточного лагеря к крупнейшему комплексу детского отдыха

16 июня 2025 года исполняется 100 лет Артеку — самому знаменитому в России и одному из крупнейших комплексов детского отдыха в мире. Его история охватывает период от нескольких брезентовых палаток на берегу моря до огромного архитектурного ансамбля со стадионом, бассейнами, медицинскими центрами и собственной киностудией. С советских времён путёвка в Артек — высокая награда для школьников за достижения в учёбе, творчестве и спорте. Сейчас лагерь принимает около 50 тыс. детей в год. Директор Артека Константин Федоренко рассказал в интервью RT об истории лагеря и о планах по празднованию юбилея.

— Артек знают сегодня во всём мире. Почему лагерю дали такое имя и что находилось на месте Артека до его основания?

— Название лагерь получил в честь урочища, в котором он расположен. Изначально так и говорили — «лагерь в Артеке». Относительно происхождения наименования самого урочища существует несколько версий. Согласно одной из них, оно происходит от греческого «арктос» — медведь. Ведь Артек находится возле Аю-Дага — Медведь-горы.

© Пионерская линейка в Артеке

— Сейчас мы отмечаем столетие Артека. При каких обстоятельствах создавался лагерь и как он работал в первые десятилетия своего существования?

— После завершения Гражданской войны заместитель наркома здравоохранения РСФСР и председатель исполкома Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьёв занимался организацией оздоровления советских граждан в Крыму — и у него возникла идея создания детского санатория. Он долго не мог подобрать подходящее место, но в последние дни пребывания на полуострове в 1924 году посетил окрестности Аю-Дага и был ими очарован.

Уже в июне 1925-го в лагерь заехала первая смена ребят. Изначально в Артеке занимались оздоровлением детей с ослабленным здоровьем: туберкулёзной интоксикацией, анемией, заболеваниями нервной системы. Позже Артек стал принимать всех пионеров.

В первые смены ребята жили в обычных брезентовых палатках. Детям обеспечивали пятиразовое здоровое питание, выдавали предметы личной гигиены, предоставляли возможность спать 11 часов в сутки. Страна только пережила тяжелейшую гражданскую войну и выходила из состояния разрухи. Созданные для детей условия были по меркам того времени просто фантастическими.

© Семён Буденный и Михаил Калинин с детьми, отдыхающими в пионерском лагере Артек // РИА Новости

Уже на второй год работы Артек стал интернациональным лагерем. Его посетили пионеры из Германии. Ещё через год в Артеке появились штатные вожатые, лагерь стал стремительно расширяться. В 1928 году в нём уже насчитывалось шесть стационарных корпусов, а в 1930-е он стал всесезонным, принимая тысячи ребят в год. Лагерь превратился в один из крупнейших комплексов детского отдыха в мире.

— В годы Великой Отечественной войны Крым был оккупирован нацистами. Что в это время происходило с Артеком и как восстанавливали лагерь после Великой Отечественной?

— 20 июня 1941 года Артек только принял новую смену ребят, а через два дня началась война. Детей, прибывших в лагерь из тыловых районов, вскоре забрали родители. Но что было делать с теми, чьи дома в первые же дни оказались под нацистской оккупацией или бомбардировками? Таких ребят собрали в специальную группу и эвакуировали в санаторий «Белокуриха», который прозвали «Алтайским Артеком». За годы войны он принял сотни детей.

Гитлеровцы за время оккупации разрушили лагерь и оборудовали на его территории свои укрепления. Крым освободили от нацистов в 1944 году, в Артеке развернулось масштабное строительство. На восстановление лагеря выделили значительные средства. Вскоре после завершения войны он снова мог принимать ребят.

— Когда и благодаря чему Артек стал считаться лучшим детским лагерем Советского Союза?

— В 1960-е годы началась реализация проекта архитектора Анатолия Полянского «Большой Артек». Лагерь превратился в современный комплекс с развитой инфраструктурой. К концу десятилетия в Артеке насчитывалось уже 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «АртекФильм», три бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки.

У каждой смены была насыщенная программа. Артековцы никогда не сидели на месте. Каждая смена — это множество экскурсий, творческих и общественных мероприятий. В лагере возникали собственные традиции.

© Пионеры лагеря Артек в Крыму у костра на берегу моря // РИА Новости

Ещё в довоенное время Артек в СССР превратился в символ счастливого детства. А с 1960-х слава лагеря гремела по всему миру. Его регулярно посещали знаменитости: главы государств, деятели искусства, космонавты. Одним из самых желанных гостей был космонавт Юрий Гагарин.

— Как можно было стать артековцем в советское время?

— Путёвка в Артек была главной наградой для пионера за достижения. Чтобы попасть в лагерь, нужно было хорошо учиться, добиваться успехов в творчестве, науке или спорте, дисциплинированно себя вести. Традиция приглашения детей в Артек за их заслуги сохранилась и в наши дни.

© Всесоюзный пионерский лагерь Артек в 1975 году // РИА Новости

— После развала СССР Артек почти 23 года находился под контролем Украины. Что происходило с лагерем в это время?

— Территория лагеря, к сожалению, была запущена. Начались перебои с финансированием, рассматривались проекты по его перепрофилированию. Артек перестал действовать круглогодично.

— В 2014 году Крым воссоединился с Россией. Что значило это событие для Артека и как с тех пор развивается лагерь?

— После воссоединения Крыма с Россией Артек буквально пережил второе рождение. С 2014 года реконструировали около 280 тыс. кв. м различных площадей, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, шесть столовых, 15 спортивных площадок, три теннисных корта, физкультурный центр с двумя бассейнами, медицинский корпус, семь костровых и три набережные. В 2017 году открыли три новых спальных корпуса и концертно-эстрадный комплекс «Артек Арена» вместимостью 4,5 тыс. человек.

В 2020 году отреставрировали монумент Славы, ещё через год возродили монумент «Дружба детей мира». В позапрошлом году состоялось торжественное открытие плавательного бассейна с морской водой площадью более 600 кв. м, в прошлом — на набережной имени Юрия Гагарина открыли памятный знак «Екатерининская миля».

— Как Артек отмечает своё столетие и каковы планы развития лагеря на ближайшее будущее?

— 28—29 мая в Артеке началась юбилейная смена. Завершится она 17—18 июня. В период празднования столетия со дня основания Артека мы проводим международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце». Его участниками станут ребята из 32 стран.

© Церемония закрытия финалов Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек» // РИА Новости

На столетний юбилей подготовлена также праздничная программа «Город детства». Артек превратится в город с тематическими площадями и улицами: от музея под открытым небом и ремесленных мастерских до инновационных зон с VR-экскурсиями и робототехникой. Кроме того, артековцы и гости лагеря посмотрят исторический мюзикл «100 лет дорогой детства». Кстати, текущей сменой праздничные мероприятия не ограничатся. Юбилейные торжества в лагере будут проходить на протяжении всех смен 2025 года.