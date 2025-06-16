По какой причине Сталин отказался от поста президента СССР

В середине 30-х годов в Советском Союзе была озвучена идея о создании в стране института президентства. Естественно, данную должность должен был занять Иосиф Сталин. Но он становиться президентом не захотел…

Кто на новенького?

Историк Олег Хлевюк считает, что вопрос об учреждении поста президента СССР возник из-за стремления Москвы выглядеть более «дружелюбно» в глазах других стран. Это требовалось и для противостояния фашизму, и для налаживания экономических связей. Но Сталин идею с внедрением новой должности не оценил.

Иосиф Виссарионович считал, что единоличный правитель мог бы противопоставить себя Верховному Совету.

«Президент в СССР коллегиальный – это Президиум Верховного Совета, включая и председателя Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населением, а Верховным Советом, и подотчётный Верховному Совету», – заявил вождь народов в 1936 году во время выступления с трибуны Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов.

Под «маской» демократии

Правда, некоторые из специалистов уверены – Сталин просто не хотел делиться властью, которую он в полном объёме к тому времени сконцентрировал в своих руках.

Автор книги «Повседневная жизнь Кремля при президентах» Владимир Шевченко пишет – Иосиф Виссарионович даже не думал предоставлять такой высокий государственный пост кому-то другому, ведь он сам занимал, фактически, более важную должность. Так что заботой о статусе Верховного Совета советский государственный деятель мог просто прикрываться.

На самом деле и новая Конституция, принятая в 1936 году (получила название «сталинская»), только считалась «самой демократичной» в мире. В стране по-прежнему главенствовала однопартийность, ведущая роль ВКП(б) оказалась закреплена законодательно – статьёй 126, а все вопросы решала партия. Прописанные политические права и свободы граждан действовали «однобоко» – только в том случае, если не шли в разрез с социалистическими ценностями и способствовали укреплению существовавшего государственного строя.