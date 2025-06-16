Жительница Таиланда трижды выиграла в лотерею после посещения храма

Женщина выиграла в лотерею 190 тыс. бат (около 500 тыс. рублей) после посещения святилища в Таиланде, пишет Thaiger.

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В день лотереи в храм Руаси Нен Тхат Пхуттхакун в провинции Аюттхая съезжаются местные жители и туристы. Люди приходят поклониться почитаемым божествам и оставляют им разные дары — напитки, сладости, игрушки, рис. Многие верят, что молитвы и подношения — короткий путь к исполнению желаний. Паломники стремятся попасть к священному водоему, где воск свечей образует цифры, которые считаются счастливыми числами для лотереи.

Так же поступила жительница провинции Патхумтхани, которая выиграла крупную сумму после визита в храм. Сначала она получила 160 тыс. бат с двух лотерейных билетов, а затем еще 30 тыс. Она уже забрала большую часть от выигранной суммы.