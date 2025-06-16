17 июня: почему на день Митрофана стоит поменьше смотреться в зеркало

В православии сейчас вспоминают 13 известных по именам святых. Среди них преподобный Мефодий, игумен Пешношский, он был ученик Сергия Радонежского. Еще один чтимый сейчас святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский. В народном календаре день Митрофана.

© Российская Газета

Накануне этого дня не ложились рано спать, а заговаривали ветер. Его просили принести дождь, чтобы полить посевы. Если вместе с дождем приходили гроза и град, на улицу выставляли хлеб с солью, а во дворе раскидывали угли. Считалось, что так погода не испортит будущего урожая.

В этот день девушки искали себе женихов. Надевали яркие сарафаны, вплетали в косы ленты и ходили по улицам, пытаясь привлечь внимание потенциальных женихов.

Люди, которые разделят в этот день случайно хлеб, навеки станут друзьями. Если сейчас пролить слезы - десять дней подряд они будут "кислыми", наполненными неудачами. После стирки вещей воду выливай утром, иначе грязная вода здоровье унесет.

Старались в этот день меньше смотреться в зеркало, чтобы не лишиться везения и любви. Не хлопали сейчас по плечу друг друга, чтобы не "нахлопать" болезнь.

Если утром густой туман лег - жди перемену погоды. Дождь в Митрофанов день пошел - еще неделю лить будет. Ветер дует с севера - непогоду на три дня несет. Если заметили лягушек на суше - готовься к продолжительному дождю.