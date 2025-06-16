«Звездолет» на троих: сверхсекретный марсианский эксперимент СССР

Многим было невмоготу находиться на самоизоляции из-за COVID-19, ведь с непривычки ограничивать себя в перемещении и общении непросто. Но вы станете гораздо проще относиться к подобным вещам, когда узнаете историю одного советского эксперимента, проведенного 54 года назад. Его участники оказались не просто в изоляции, а были буквально замурованы на целый год в тесной капсуле, имитирующей жилой отсек космического корабля.

© А. Леонов и А. Соколов «Космические шоферы»

Космическая гонка, которая сегодня существует между некоторыми странами, стартовала еще в 50-х годах прошлого века. Стремление быть первыми в космосе, на Луне и на Марсе заставляли советских и американских ученых работать не покладая рук. Все отлично понимали, что мало доставить экипаж на далекую планету, нужно сделать это так, чтобы он прибыл туда живой и здоровый, в том числе и психически.

Сергей Королев всерьез планировал отправить первую советскую космическую экспедицию на Марс в 1974 году. Но работы над дерзким проектом начались заранее, за 7 лет до ориентировочной даты старта. Отец советской космонавтики знал, как попадут космонавты на Красную планету и подсчитал, что полет в одну сторону займет ровно год, но не был уверен, что человеку под силу выдержать такую дорогу в тесном пространстве, да еще и с другими людьми.

Сложности «марсианского» перелета

5 ноября 1967 года стартовал самый необычный и суровый эксперимент в истории советской космонавтики под названием «Земной звездолет». Инженер Борис Улыбышев, врач Герман Мановцев и биолог Андрей Божко были заперты в капсуле, имитирующей кабину космического корабля, на целый год. Родным участники эксперимента сказали, что отбывают в командировку на Северный полюс на 12 месяцев — работа им предстояла совершенно секретная и о ней не знали даже жены.

Герман Мановцев, Борис Улыбышев и Андрей Божко

Команда Сергея Королева максимально усложнила условия жизни трем «космонавтам». Их специально подобрали с учетом несовместимости характеров и ученые планировали разжигать в маленьком коллективе конфликты. На площади 12 квадратных метров, кроме трех мужчин, располагались запасы пищи, три откидные полки, крошечная электроплитка и компактный санузел.

Для гигиенических целей полагалось ведро воды на 10 суток, а пить предстояло воду, полученную из мочи, путем перегонки. Таким образом, в герметичной капсуле была создана замкнутая система, в которую не собирались вмешиваться извне. Через пару месяцев после начала эксперимента к капсуле пристыковали небольшую оранжерею, где биолог Божко мог проводить свои опыты.

Общение с внешним миром происходило посредством радиосвязи — все команды экипажу отдавали сотрудники мини-ЦУПа созданного специально для «межпланетного полета».

Главной проблемой трех изолированных от мира мужчин стала не однообразная пища, не нехватка воды и теснота, а психологическая несовместимость. Борьба за лидерство, личная неприязнь и даже ненависть — через все это прошли участники секретного опыта.

Первый «бунт на корабле» произошел всего через два месяца после начала эксперимента. Божко и Улыбышев начали игнорировать приказы Мановцева, который был командиром экипажа. Мановцев оказывается в вдвойне непростой ситуации — с одной стороны бойкот коллег, а с другой — постоянные мысли об оставшейся дома супруге, которая вот-вот должна родить.

Но все обошлось и в команде Королева начали строить новые «козни». Теперь Улыбышеву дали добавку к питанию и его напарники начали ему завидовать. Всего несколько капсул сливочного масла в неделю — пустяк для человека в большом мире. Но для людей, запертых на месяцы в пространстве размером с кухню стандартной квартиры — это предмет раздирающей зависти.

Бывали моменты, когда обитатели капсулы были готовы наброситься друг на друга с кулаками. Это означало бы полный провал эксперимента и поэтому приходилось прилагать максимум сил и держать себя в руках. Со временем экипаж вырабатывает спасительную тактику — каждый замыкается в себе и молча, изо дня в день, выполняет свою работу.

Когда в ЦУПе решили усложнить условия «полета» — подняли температуру воздуха до 35 градусов, снизили уровень кислорода и отключили плитку, обеспечивающую горячим питанием, мужчины не стали ссориться, а, наоборот, сплотились против новых проблем.

История «космической» любви

Как ни странно, но в этой истории людей, герметично «запаянных» на год в капсуле есть место светлым чувствам. Единственный холостой член экипажа, Андрей Божко, нашел любовь своей жизни, не выходя из научной темницы. После того как биолог получил в свое распоряжение оранжерею, в ЦУПе поменялась дежурная-оператор. Каждый день начинался со слов этой девушки — «Доброе утро, ребята».

Однажды Андрей Божко мельком увидел оператора, через плохо задернутую снаружи занавеску. Ее звали Виолетта и мужчина без ума влюбился. Находчивый биолог, рискуя получить выговор и даже покинуть команду, начал оставлять любовные послания своей пассии в земле, у шлюза входа в оранжерею. Записки передавал Виолетте инженер, отвечавший снаружи за техническую часть эксперимента.

Роман по переписке длился полгода. Девушка ждала своего любимого как настоящего космонавта, считая дни до конца «полета». Вскоре после окончания эксперимента пара поженилась. Андрей Божко и Виолетта Городинская стали не только крепкой советской семьей, но и соавторами замечательной книги «Год в «Звездолёте», которая до сих пор считается обязательной для прочтения всеми космонавтами.

© Герман Мановцев, Борис Улыбышев и Андрей Божко

Советские космонавты так и не отправились на Марс, но это не значит, что небольшой, но самоотверженный подвиг ребят был бесполезным. В наши дни материалы, полученные в далеких 60-х, используют для составления рекомендаций членам экипажей орбитальных станций. Наука и техника за полвека шагнула далеко вперед, но отсеки космических кораблей по-прежнему тесны и по-спартански суровы.