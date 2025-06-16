Кто первым сказал: «Русские не сдаются!»

Фраза «Русские не сдаются!» была растиражирована советской пропагандой в годы Великой Отечественной войны после случая с адыгским поэтом Хусейном Андрухаевым. Он прикрывал отход товарищей в боях на Украине и данное словосочетание бросил в ответ немцам, которые кричали «Рус, сдавайся!». Но это был далеко не первый раз, когда звучала знаменитая и ёмкая реплика.

© А. Кившенко "Военные игры потешных войск Петра I"

Первая мировая война

О том, что «русские не сдаются» противник услышал в 1914 году при нападении на крепость Осовец. За шесть месяцев, которые длилась осада, немцы выпустили по ней не менее четырёхсот тысяч снарядов, а под конец устроили газовую атаку. Русские понимали, что выжить им не удастся. Тогда они поднялись в последнюю штыковую атаку и обратили немцев в бегство.

Считается, что фразу «Русские не сдаются!» произнёс комендант Осовца генерал-майор Николай Бржозовский или старший адъютант штаба крепости Михаил Свечников.

Русско-турецкая война

Ещё один героический эпизод отечественной истории связан с осадой крепости Баязет. В конце 70-х годов XIX века гарнизон в полторы тысячи солдат и офицеров противостоял на протяжении 23 дней превосходящим силам турок.

За это время от противника предложение сдаться поступало восемь раз. На каждое ответ был одинаковым: «Русские не сдаются!».

Русско-шведская война

Произнести реплику однажды пришлось генералу от инфантерии графу Василию Ивановичу Левашову. Во время Русско-шведской войны он был комендантом города Фридрихсгама. В 1788 году населённый пункт осадил шведский флот. Густав III предложил коменданту сдаться, но граф Левашов ответил знаменитым «Русские не сдаются!». Вскоре осада была снята.

Первый среди первых

Но всё же впервые фраза (вернее, её прообраз) прозвучала значительно раньше. Её мог произнести в X веке сын княгини Ольги князь Святослав Игоревич. Вот при каких обстоятельства это произошло.

По договорённости с византийским императором Иоанном Цимисхием князь Святослав с греками воевал против болгар. У города Аркадиополя он потребовал у греков двойную мзду, что последним не понравилось и они выставили против князя 100 тысяч воинов.

Было понятно – выстоять против такого войска не получится, поэтому князь обратился к дружине с воодушевляющей речью: «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мёртвые сраму не имут. Если же побежим – позор нам будет».

Слова военачальника сыграли большую роль в настрое воинов. Греки были разбиты и князь пошёл на Константинополь. Погиб же Святослав Игоревич по дороге домой в засаде печенегов.