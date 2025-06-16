Незабываемая встреча: стая косаток окружила лодку с туристами на Великане

У берегов Сахалина группа туристов стала участниками уникального природного шоу — их лодку окружила стая игривых косаток. Морские хищники демонстрировали дружелюбие, резвясь вокруг судна около 10 минут.

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14 июня во время морской прогулки у острова Великан гости Сахалина стали свидетелями редкого зрелища. У берегов острова Великан произошло удивительное событие — группа туристов на резиновой лодке стала участниками незапланированного представления. Сначала к судну подплыли три детёныша косатки, которые начали резвиться вокруг, проплывая под лодкой и выпуская пузыри воздуха. Их любопытство и игривость вызвали восторг у очевидцев, которые отметили, что животные явно реагировали на человеческие голоса.

Вскоре к молодым особям присоединились взрослые косатки, и на какое-то время туристы даже почувствовали лёгкий страх, когда лодка заметно качнулась от их движений. Однако морские гиганты не проявляли агрессии, а лишь демонстрировали своё дружелюбие, пишет astv.ru.

«Это было фантастическое зрелище, которое запомнится нам на всю жизнь», — поделились впечатлениями счастливые очевидцы.

Представление длилось около 10 минут, после чего, по-видимому, появилась старшая самка и увела всю стаю с собой.