В святилище Одиссея нашли подтверждение мифа о правнуке Гермеса

Исследователи из греческого Университета Янины обнаружили на острове Итака остатки древнего святилища, которое, как они считают, было посвящено Одиссею - легендарному царю Итаки и герою произведений Гомера.

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Как сообщает Arkeonews, остатки святилища Одиссея обнаружены в ходе раскопок, которые стартовали в 2018 году. Проводятся они на территории сакрального комплекса, открытого еще в XIX веке. Исследователям он известен под названием "Школа Гомера". Данный комплекс сосредоточен вокруг большого скалистого выступа и состоит из двух резных террас, соединенных каменными лестницами.

По итогам раскопок удалось уточнить датировку комплекса. Оказалось, он старше, чем считалось до сих пор. Вероятно, первые постройки появились здесь в конце пятого - начале четвертого тысячелетия до нашей эры. На это указывает возраст вновь найденных кремневых орудий труда и осколков керамики. Такие находки лишь подчеркивают важность этого района в древности.

Самой удивительной находкой является святилище Одиссея. Согласно известному произведению Гомера и греческой мифологии, Одиссей или Улисс - это царь Итаки, сын Лаэрта и внук Автолика, правнук бога Гермеса, покровителя торговли и воров, от которого он унаследовал ум, ловкость и деловитость.

Считается он мифологическим персонажем, участником Троянской войны. Археологи обнаружили на стенах раскопанного храма надписи позднего эллинистического периода, в которых имя Одиссея упоминается в двух падежах.

Подобная эпиграфическая находка была сделана и в 1930-е годы в пещере Полис-Бей, где сохранилась надпись на греческом языке. Ее перевод звучит так: "Спасибо, Одиссей". Тем самым, считают авторы открытия, новые находки подтверждают давнюю теорию о культе поклонения герою, который существовал на Итаке.

Археологи нашли не только надписи, но и миниатюрный бронзовый бюст Одиссея и многочисленные ритуальные артефакты, в том числе 34 фрагмента глиняных вотивных подношений, гири для ткацких станков, золотые и бронзовые украшения. Также найдено свыше 100 монет, отчеканенных в разных древнегреческих городах-государствах. Это означает, что храм Одиссея посещали многочисленные паломники из разных уголков древнего мира.