Из-за чего началась Крымская война

Основными причинами Крымской войны 1853—1856 годов было столкновение политических интересов России, Британии, Австрии, Франции и Турции на Ближнем Востоке и Балканах. Однако поводом к началу конфликта стала драка православных и католиков, случившаяся в Вифлееме.

Православные против латинян

Вечером 19 октября 1847 года греческий епископ Серафим и монастырский врач шли к больному прихожанину. На кривых улочках Вифлеема они столкнулись с группой католических монахов Францисканского ордена. Между представителями «конкурирующих организаций» возникла ссора, переросшая в драку с применением со стороны католиков палок и камней.

Православный епископ и врач попытались спастись в базилике Рождества Христова, где как раз служили службу армянские священники. Но в церкви также оказалось много латинян, которые присоединились к своим собратьям по вере. Под раздачу попали и армяне. На шум из окрестных кварталов стали сбегаться православные и католики, в результате чего драка переросла в массовое побоище. В процессе столкновений, кстати, кто-то украл серебряную Вифлеемскую звезду, находившуюся в католической части храма.

Позднее турецкие власти провели расследование, и католики были признаны виновными. Казалось бы, конфликт был исчерпан, но против выступил президент Французской республики Луи Наполеон.

Защитник веры

Луи-Наполеон хотел стать императором и искал поддержки у католической церкви. Он примерил на себя роль «рыцаря веры» и потребовал пересмотреть выводы следствия и вернуть католикам церкви Святой земли, которые принадлежали ей во времена Крестовых походов. Особое внимание уделялось базилике Рождества Христова, которую делили между собой латиняне, греки и армяне.

Дипломатам Санкт-Петербурга вопрос казался несущественным, однако Луи продолжал нагнетать обстановку. Между Турцией, Россией и Францией началось дипломатическое противостояние. Для решения проблемы была создана комиссия из богословов и визирей, большинство которых получили образование в Париже.

Несмотря на доводы православных и наличие документов древних времен, победили католики. Тогда царь Николай I написал Султану письмо, в котором выразил свое недоумение по поводу того, что Турция под влиянием третьей стороны поменяла многовековой уклад в Иерусалиме.

Турецкая двойная игра

Султан уступает и собирает новую комиссию, которая решает поддержать Иерусалимскую православную церковь. Осенью 1852 года распоряжение комиссии регистрируют в суде, однако с большими нарушениями, и его законность остается под вопросом. Одновременно Султан отправляет в Париж секретное письмо, в котором обещает передать ключи от главных храмов Палестины католикам. Франция все равно недовольна, и в 1852 году в Дарданеллы входит ее девяностопушечный фрегат. В конце 1852 года Луи Наполеон становится императором, и для поднятия своего авторитета пытается втянуть Россию в войну.

Турки откладывают дату передачи прав православным и ищут поддержки у французов. Дипломатия оказывается бессильной. Франция ставит Стамбул в известность, что намеревается направить к побережью Палестины военный флот, который при необходимости поможет Османской империи в конфликте с Россией. Султан соглашается и в декабре 1852 года ключи от храма Гроба Господня в Иерусалиме передают католикам.

Предательство союзников

Российская империя воспринимает такое поведение Стамбула как оскорбление и начинает готовиться к войне. Однако Николай I просчитался в своих стратегических расчетах. Тогдашние союзники России Англия, Австрия и Пруссия решают встать на сторону Франции и Турции.

В войне один на один Санкт-Петербург точно разгромил бы противника. Россия могла захватить Константинополь, взять под контроль проливы в Черном море, увеличить свое влияние на Балканах и Ближнем Востоке. «Союзники» не могли этого допустить. Англия и Франция заключили тайное соглашение, по которому в случае войны России с Портой они собирались поддержать последнюю.

Осенью 1853 года Турция объявляет войну России. Весной 1854 года к ней присоединяются Англия и Франция. Пруссия и Австрия также отказываются от своего прежнего союзника, и Вена требует вывести русские войска из дунайских княжеств. Россия оказывается одна против объеденных сил Европы и проигрывает войну. Через 20 лет Российская империя возьмет реванш у Турции, и храмы Святой земли снова перейдут под управление православных священников.