Как СССР готовился воевать с НАТО в 1979 году

1979 год выдался напряженным в военно-политическом плане – Исламская революция в Иране, ввод советских войск в Афганистан. Достоверно известно, что в ноябре этого года мог начаться ядерный конфликт между СССР и США. Паника возникла из-за сбоя в тренировочной компьютерной программе Пентагона, которая по неустановленным причинам выдала реальный сигнал о том, что со стороны СССР к Соединенным Штатам летят более 2000 ракет.

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В том же 1979 году, по мнению западных экспертов, была опасность полномасштабной войны между советским блоком и странами НАТО на территории Европы. В частности, об этом сообщает Кайл Мизоками, живущий в Сан-Франциско автор статей по вопросам обороны и национальной безопасности. По словам Мизоками, в основу плана Организации Варшавского договора (ОВД) была положена стратегия быстрого маневра сухопутных сил, способного в считанные дни обезвредить все базы НАТО в Европе.

Впервые о плане ОВД под кодовым названием «Семь дней до реки Рейн» заговорили в начале 1990-х в российской печати. В 2005 году министр обороны Польши Радослав Сикорский вынес на всеобщее обозрение часть рассекреченных советских документов. Там сообщалось, что план быстрого нападения на Западную Европу стал основой для проведения совместных учений стран ОВД на территории ГДР в 1979 году. Известно, что такие учения проводились ежегодно вплоть до падения Берлинской стены. Однако польские официальные лица пришли к выводу, что план учений был лишь прикрытием для реально готовившегося нападения СССР на позиции НАТО в Европе. По их мнению, не страны Альянса должны были начать первыми атаку, а именно советский блок. В России отметили, что подобное заявление объяснялось желанием нового польского правительства, пришедшего к власти в 2005 году, провести четкий водораздел между современной Польшей и коммунистическим прошлым страны.

Согласно легенде, включенной в план «Семь дней до реки Рейн», Североатлантический альянс наносит серию ядерных ударов по 25 объектам, расположенным на территории Польши, включая Варшаву и порт Гданьск. Это должно было воспрепятствовать отправке советского подкрепления в Восточную Германию. Предполагалось, что ядерная бомбардировка фактически полностью разрушит военную и гражданскую инфраструктуры Польши, при этом жертвами коварного удара станут свыше 2 млн. поляков.

По сценарию учения происходит сильное радиоактивное заражение польских земель, что делает невозможным коммуникацию между Советским Союзом и войсками ОВД, сосредоточенными в ГДР, Чехословакии и Венгрии. Теперь проведение наступления на позиции НАТО должно проводиться с учетом сил, собранных по ту сторону от зоны заражения. Этого, по мнению Генштаба, достаточно для достижения перевеса.

Сразу за ядерным ударом по Польше союзники по соцлагерю должны были ответить быстрым броском на территорию Западной Германии, Нидерландов, Дании и Бельгии. Атака ведется широким фронтом с позиций расположенных в ГДР, Чехословакии и Венгрии.

На севере действует общевойсковая группировка ОВД в составе 18 дивизий. В ее задачи входит противостояние объединенным силам Альянса в Западной Европе. Для решающего сражения выбирается Север-Германская низменность, которая, по расчетам советского командования, представляет наилучшую возможность для уничтожения большей части дивизий НАТО.

На южном фланге наступление ведет южная группировка войск ОВД в составе 19 дивизий при поддержке воздушного десанта. Им противостоят 10 дивизий Североатлантического альянса. До Рейна от сюда менее 200 км. И хотя сложный рельеф мешает продвижению советских войск, при помощи десантников им удается преодолеть с боями это расстояние за неделю и захватить мосты через Рейн.

Установление контроля над Рейном, по плану учения, было необходимым условием сохранения темпов наступления сухопутных войск. Теперь уже ничто не сможет помешать объединенным сухопутным и военно-воздушным силам ОВД ликвидировать опорные пункты НАТО, в том числе штаб-квартиру в Брюсселе и выйти к Ла-Маншу.

Советскому ВМФ была поставлена задача отрезать морские пути снабжения из Северной Америки в Европу. Следующим шагом было уничтожение американской авианосной группировки с палубной авиацией, оснащенной ядерными боеголовками, которая могла бы свести на нет все успехи Восточного блока на континенте.

Особая роль в плане «Семь дней до реки Рейн» отводилась отрядам специального назначения. Задачей спецназовцев было не допустить использование ракет средней дальности «Першинг-2» и крылатых ракет «Томагавк», которые Соединенные Штаты планировали разместить в Европе в 1979 году.

Конечным итогом операции должна была стать ликвидация не только военных, но и гражданских властей ФРГ, Дании, Бельгии и Нидерландов. А уничтожение портов Гамбурга, Амстердама и Антверпена серьезно бы препятствовало США и Великобритании перебросить дополнительные силы и вооружение.

Любопытно, что в списке потенциальных противников по плану «Семь дней до реки Рейн» не было ни Италии, ни Франции, ни Великобритании. Очевидно, что Италия после сокрушительного поражения во Второй мировой не представляла угрозы для социалистического блока, Франция тогда еще не полностью вернулась в НАТО после выхода из Альянса во время президентства Шарля де Голля, а Великобританию, обладавшую ядерным оружием, попросту не хотели тревожить.

Не сидели сложа руки и представители НАТО. В ответ на учения в Германской Демократической Республике, приводящиеся членами ОВД, они разработали комплекс мер в Европе, направленные на сдерживание возможной угрозы с Востока. В частности, чтобы компенсировать недостаток бронетехники они намеревались сдерживать приближение советских танковых колонн с помощью нейтронных боеприпасов. Кроме того, в 1980-х велось проектирование трубопровода вдоль границы между Западной и Восточной Германией, по которому предполагалось пустить жидкое взрывчатое вещество.

Интересно, что советские генералы отрицали все обвинения Запада в агрессивных намерениях, объясняя тем, что у них не было никакого резона завоевывать Европу. Тем более, что в декабре 1979 года СССР перебросил в Афганистан 50-тысячную группировку войск.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, служивший в то время в группе советских войск в Германии, отмечает, что не существовало ни одного документа, который бы хоть косвенно предполагал, что СССР первым нанесет удар по базам НАТО в Европе. А вот на случай атаки натовских войск, по словам Баранца, действительно в Минобороны имели план, согласно которому советская группировка войск в Восточной Европе без единого ядерного удара уже через считанные дни выходит к Ла-Маншу.