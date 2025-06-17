Почему русские имена на Западе звучат зловеще

Такие иностранные имена, как Скотт, Хулио, Люк, Пердита или Насрулла, вызывают у русского человека массу веселья и шуток. Однако не следует думать, что только мы такие смешливые. Многие имена, распространенные у нас, за границей могут вызвать, в лучшем случае, удивление, а в худшем – громкий смех.

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Мужские имена

Семен. Лучше представляться Сэмом или Саймоном, если вы носитель этого благородного имени в англоязычных странах, поскольку Семен звучит точь-в-точь как «semen» — «семенная жидкость».

Илья. Во Франции мужчина, которого так зовут, может столкнуться с недоуменным взглядом. Там звучание этого былинного имени полностью совпадает с глагольной формой «il y a» — «имеется».

Николаю в Испании лучше не называть себя Колей, поскольку «cola» по-испански означает «зад».

Носителям имени Владимир в испаноязычных странах тоже не стоит именоваться уменьшительно, поскольку имя Вова звучит похоже на «boba», что в переводе означает «дурочка». Да и с полным именем Владимир за границей тоже не все гладко. Влияние массовой культуры привело к тому, что имя «Владимир» звучит очень зловеще. Началось все с романа про Дракулу, которого, как известно, звали Владимиром Цепешем (сокращенно – Владом). С тех пор это имя ассоциируется с злодеями в различных комиксах и детективах.

То же можно сказать и о старинном имени Игорь. Для русских это вполне княжеское, летописное имя, звучащее благородно и героично. Для иностранцев – воплощение мрака и ужаса. Так уж сложилось, что Игорями в англоязычных комиксах и дешевых ужастиках называют подручных и слуг разных злодеев.

Иностранцы могут неправильно воспринять мужчину с именем Никита. Из-за известного фильма это имя ассоциируется с женским полом. Такие русские мужские имена, как Саша и Миша, воспринимаются на западе, во-первых, как самостоятельные имена, а не уменьшительные формы. И, во-вторых, Мишами и Сашами в Европе и в США называют только девочек. Известные примеры – актриса Миша Бертон и дочь чернокожего президента США Саша Обама.

Женские имена

Самый известный пример распространенного в России женского имени, которое в Европе может вызвать улыбку, это Галина. По-испански и по-итальянски «gallina» — курица.

В этом же ряду и Полина. В Италии и Испании «pollo» — это курятина, мясо курицы. Поэтому, если Полина представится Полей, может возникнуть недоразумение. Полное имя звучит тоже не очень. В Италии «pollina» — это куриный помет, а в Испании «pollino» — ослица.

Там же, в Испании, девушка может быть неверно понята, если назовется Ариной, поскольку «harina» — это мукá.

В англоязычных странах отторжение может вызвать имя Настя, ведь «nasty» — это «противный», «мерзкий». Но если девушка назовет свое полное имя, то и тут не без особенностей. «Анастасия» звучит почти так же, как «анестезия». Впрочем, после выхода популярного мультфильма о царевне Анастасии, на западе это имя приобрело известность и почти популярность.

Светланам в англоязычных странах нужно называть свое полное имя, поскольку Света созвучно «sweat» — потный. А в Японии Света и вовсе прозвучит, как «субета», что означает девушку определенного поведения.

Людмилам в таких славянских странах, как Сербия и Хорватия, тоже следует представляться полным именем. Слово «лудо» на этих языках означает «безумие», «сумасшествие».

Сокращенное имя Ира в Италии воспримут сложно. «Ira» по-итальянски «гнев».

Екатеринам лучше не сокращать свое имя в Корее, имя Катя произносится почти как «га-тя» — фальшивка. В Израиле, услышав имя Маша, могут подумать, что вы интересуетесь временем: «ma sha» на иврите «который час». Таня в Польше прозвучит, как «tania» — «дешевка».

И, наконец, очень аккуратно нужно обращаться за границей с именем Алла. На большинстве европейских языков именно так произносится слово «Аллах». Бытует анекдот, что однажды один русский турист уложил на пол посетителей ресторана, прокричав жене: «Алла, я в бар!».