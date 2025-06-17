«Золото Ямаситы»: где искать самый известный клад Азии

Вторая мировая война оставила множество загадок, и одна из самых известных — тайна «золота Рейха». Судьба сокровищ, награбленных нацистами в Европе, интересует не только энтузиастов, но и правительства разных стран. Мало кто знает, что в Азии существует похожий клад, известный как «золото Ямаситы». Эти сокровища были награблены японскими оккупантами.

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В январе 1971 года группа кладоискателей во главе со слесарем из города Багио, Рохелио Рохасом, обнаружила клад в лесах Филиппин. Находка была спрятана в пещере с забетонированным входом, в 250 км от Манилы, столицы страны. Это место представляло собой большой подземный зал, заполненный ящиками.

Посередине помещения стояла золотая статуя будды, которую группе мужчин не удалось сдвинуть с места. По мнению Рохаса, ее вес доходил до тонны. Голова фигуры была съемной, а внутри находились пергаментные пакеты с необработанными алмазами. Были вокруг и статуи поменьше из золота и серебра. Впрочем, рассказ Рохелио Рохаса — единственное свидетельство о существовании тайника, который мог быть частью огромного клада, известного как «золото Ямаситы».

Японские трофеи

К весне 1942 года Япония достигла вершины своего успеха в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ей удалось оккупировать Гонконг, Индонезию, Французский Индокитай, Бирму и Новую Гвинею. В феврале пал Сингапур, долгое время считавшийся неприступной крепостью.

Японская армия взяла в плен 130 тысяч солдат из Великобритании, Индии и Австралии. Ключевой фигурой в этой победе стал командующий 25-й армией генерал-лейтенант Императорской армии Японии Томоюки Ямасита, которого прозвали «Малайским тигром». Он был умным, расчетливым и очень жестоким человеком с огромными амбициями.

Однако господство Японии в регионе было недолговечным. После битвы за Мидуэй, в которой императорский флот потерял четыре авианосца, стало ясно, что ситуация изменилась не в пользу японцев. К концу 1942 года стратегическое превосходство союзников стало очевидным, и поражение Японии стало лишь вопросом времени.

Но даже в такой ситуации японцы не собирались сдаваться и планировали сопротивляться до последнего. Ресурсов у них еще хватало, и значительную часть этих ресурсов составляли ценности, награбленные в оккупированных странах. Японцы экспроприировали на захваченных землях все подряд. Ценности изымались из банков, музеев, храмов и даже частных домов. Точную сумму «трофеев» не знает никто. Есть лишь информация, что только из Кореи оккупанты вывезли около 100 тысяч единиц художественных ценностей.

Генерал Ямасита

Корею японцы могли грабить неспешно и планомерно, ведь она была захвачена задолго до начала Второй мировой войны. А вот в Юго-Восточной Азии все было иначе: японцы чувствовали, что время, когда придется уносить ноги, приближается. Лишь небольшую часть награбленного они успели перевезти в Японию. Основная масса денег, золота, драгоценностей и произведений искусства оставалась на складах на оккупированных территориях.

Генерала Ямаситу перевели на Филиппины в 1944 году, когда дела там обстояли неважно. Благодаря усилиям нового командира ситуацию удалось улучшить. Оборона японцев в этом регионе оказалась самой эффективной, поэтому они продержались на островах до 2 сентября 1945 года, пока Япония не капитулировала. Но отдельные японские солдаты продолжали на Филиппинах сопротивление еще много лет. Один из них, Хироо Онода, сдался властям только в 1974 году.

По неподтвержденным данным, именно генералу Ямасите высшее командование доверило судьбу награбленных за время войны сокровищ. Он получил эту задачу незадолго до капитуляции и, по всей видимости, отлично справился с ней. Дальнейшие события развивались очень странно. 2 сентября 1945 года генерала взяли в плен, быстро судили и 27 февраля 1946 года уже повесили за военные преступления. Это выглядит слишком просто для человека, который знал все о пропавшем золоте.

С тех пор вокруг сокровищ, спрятанных генералом Ямаситой, кипят страсти. Из всех кладоискателей, заявлявших о находке тайника, самым убедительным был уже упоминавшийся Рохелио Рохас, слесарь из филиппинского города Багио. В апреле 1971 года этот 28-летний мужчина заявил в полицию, что в его дом вломились сотрудники Национального бюро расследований.

По его словам, спецагенты вели себя агрессивно и угрожали оружием. Они вынесли из дома Рохаса метровую статую Будды из чистого золота, 17 золотых слитков и несколько алмазов. Чуть позже Рохас заявил, что грабеж был совершен по поручению президента Филиппин Фердинанда Маркоса.

Пострадавший от произвола Рохас рассказал, что похищенное является малой частью «золота Ямаситы». По его словам, он с 1961 года занимался поиском клада. Ему удалось пообщаться с людьми, которые участвовали в транспортировке ценностей. Они показали ему примерную карту расположения пещер с сокровищами.

По непонятной причине Рохелио Рохас отправился за кладом только спустя 10 лет, в 1970 году. Семь месяцев он и несколько товарищей блуждали по джунглям, пока не нашли то, что искали. Они обнаружили несколько тоннелей, вход в один из которых был забетонирован. Пробив проход, кладоискатели обнаружили скелеты в форме японских солдат и рабочей одежде. Вероятно, Ямасита избавился от лишних свидетелей, замуровав их вместе с золотом.

Тайник с золотом

Рохас утверждал, что подземелье было заполнено ящиками с золотом и произведениями искусства. Но ему с товарищами удалось унести только один ящик с 24 золотыми слитками и массивного Будду из драгоценного металла. После обвинений в сторону президента Маркоса, слесаря-кладоискателя на несколько месяцев посадили в тюрьму.

Выйдя на свободу, Рохас вел себя максимально тихо до 1986 года, пока режим Фердинанда Маркоса не пал. Страну возглавила Корасон Акино. Маркос с семьей бежал за границу и осел на Гавайях, принадлежавших США. Там в 1988 году его настиг судебный иск от Рохаса.

Рохелио обвинял экс-президента в ограблении и требовал возмещения ущерба. Делом занимался неспешный американский суд, поэтому в 1993 году истец умер, не дождавшись решения. Однако в 1996 году Рохаса признали первооткрывателем клада японского генерала. Президентским наследникам присудили выплатить компенсацию в фантастическую сумму в 22 миллиарда долларов.

Правда, вдова скончавшегося в 1989 году ответчика, Имельда Маркос, сообщила, что не намерена платить. Она всячески отрицала причастность покойного мужа к сокровищам. Это противоречило показаниям свидетелей, которые видели похищенного Будду в доме президента и слышали, как Имельда хвасталась, что он из «золота Ямаситы».

Рано ставить точку?

Судебные заседания продолжались, и с каждым из них сумма компенсации значительно уменьшалась. В начале 2000-х наследники Рохаса получили по этому делу 1,4 миллиона долларов и тут же подали новые иски. Последний из них был зарегистрирован в 2019 году. Ответчице по этому делу, Имельде Маркос, на тот момент исполнилось 92 года.

Вероятнее всего, в этом деле рано ставить точку. Главные фигуранты загадочного дела ушли в мир иной, оставив множество загадок. По-прежнему неизвестно, что стало с остальными сокровищами в тоннелях среди джунглей. Возвращался туда Рохас снова или его тайну узнал нечистый на руку президент Маркос? Возможно мы об этом еще узнаем.

Многие вообще сомневаются в существовании «золота Ямаситы». Скептики утверждают, что филиппинцы просто одержимы поисками кладов. Помимо сокровищ японского генерала, на островах десятилетиями безуспешно ищут клад китайского пирата 16 века Лимахонга и филиппинского революционера 18 века Франсиско Дагохоя. Также не счесть рассказов о кладах времен войны с США в 1899–1902 годах.