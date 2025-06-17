Теория заговора: Пушкин и Дюма – один и тот же человек?

В соцсетях, особенно в русскоязычных пабликах ВКонтакте и Telegram, активно обсуждают теорию, что Александр Пушкин и Александр Дюма — одна и та же личность. Посты с такими «разоблачениями» набирают тысячи лайков, а комментарии полны споров. Откуда взялась эта легенда и что за совпадения в жизни двух писателей её породили?

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Совпадения, породившие миф

На первый взгляд, Пушкин и Дюма кажутся фигурами из разных миров. Александр Пушкин (1799–1837) — русский поэт, автор «Евгения Онегина», погибший на дуэли. Александр Дюма (1802–1870) — французский романист, прославившийся «Трёх мушкетёрами» и «Графом Монте-Кристо». Однако ряд удивительных совпадений в их биографиях и творчестве породил теорию о единой личности.

Одно из самых броских совпадений — фамилия Дантес. Убийца Пушкина, Жорж Дантес, стал символом его трагической гибели в 1837 году. Спустя годы Дюма в романе «Граф Монте-Кристо» создал персонажа Эдмона Дантеса — человека, пережившего предательство и вернувшегося с триумфом. Это параллель настолько очевидна, что в соцсетях её считают намёком: неужели Дюма переосмыслил свою собственную историю?

Другое совпадение — африканские корни обоих писателей. У Пушкина прадед Абрам Ганнибал был выходцем из Африки, что придавало поэту экзотический облик. У Дюма мать, Мари-Сесиль Лабуре, имела африканское происхождение, что тоже влияло на его внешность и идентичность. В XIX веке, когда экзотика была в моде, это сходство могло подогреть слухи о тайной связи.

Общие черты в творчестве и судьбе

Оба писателя увлекались историческими сюжетами, что заметно в «Борисе Годунове» Пушкина и «Королеве Марго» Дюма. Их герои часто оказываются в водовороте интриг и дуэлей — темы, близкие к личной драме Пушкина. В соцсетях указывают: неужели Дюма, скрываясь под новым именем, продолжал писать о своей прежней жизни?

Ещё одно совпадение — любовь к путешествиям и приключениям. Пушкин мечтал о Европе, а Дюма в 1858 году посетил Россию, оставив книгу «Путевые впечатления. В России», где тепло отзывался о Пушкине. Некоторые видят в этом намёк: Дюма якобы возвращался на родину, чтобы вспомнить своё прошлое. Его восторги по поводу русской литературы воспринимаются как личный акцент.

Оба также были фигурами скандальными. Пушкин слыл бунтарём, а Дюма — любителем женщин и карточных игр. Их харизма и эксцентричность создавали вокруг них ауру загадки, которую легко было превратить в миф о двойной жизни.

Теория заговора: Пушкин стал Дюма?

Эта идея гласит, что Пушкин инсценировал смерть на дуэли в 1837 году и сбежал во Францию, где стал Дюма. Звучит как сюжет из романа, но совпадения подогревают веру в такую возможность. Пушкин знал французский и увлекался французской культурой, что могло облегчить ему адаптацию. А Дюма, начавший писать в 1820-х, мог использовать опыт Пушкина, переосмысливая его трагедии в своих произведениях.

В соцсетях часто упоминают, что Дюма пережил Пушкина на 33 года, что интерпретируется как «вторая жизнь» после побега. Его активная литературная карьера после 1837 года воспринимается как продолжение творчества, прерванного дуэлью.

Почему миф живёт в 2025 году?

Легенда процветает в TikTok, Telegram и ВКонтакте благодаря простоте и интриге. Совпадения вроде фамилии Дантес или африканских корней легко подаются в коротких постах с заголовками «Пушкин не умер?». В эпоху теории заговоров такие истории находят отклик, особенно среди тех, кто ищет тайны в истории.

Однако факты опровергают миф. Пушкин умер 10 февраля 1837 года — об этом свидетельствуют письма друзей и записи врачей (например, в книге «Пушкин: Последний год» Вересаева). Дюма в это время уже публиковался во Франции. Их жизни шли параллельно, а сходство — отражение романтизма XIX века.