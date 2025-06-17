Как форточка помогла спасти жизнь звездной гимнастки

Будучи профессиональной гимнасткой, Ляйсан Утяшева не затерялась на фоне великолепных Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, а в их отсутствие смогла стать полноценным первым номером сборной. Но вершина спортивной карьеры – Олимпиада – ей так и не покорилась: Ляйсан помешали многочисленные жуткие травмы, из-за которых она в итоге и закончила со спортом.

В жизни Утяшевой, тем временем, происходили не менее жуткие истории. Ляйсан рассказывала в интервью Ирине Шихман* о том, как её похитили недоброжелатели отца. Мужчина занимался бизнесом, деньги в семье были. Юная Утяшева в 90-х годах много времени проводила в гимнастическом зале, и после тренировок её забирал водитель отца. Вот только отвозил её на занятия один человек, а приехал после уже другой. Машина же была той же самой.

В то время Утяшевы жили в Волгограде, однако её увезли за город, «в какой-то аул». Никто не применял к ней ни физического, ни морального насилия, если так можно выразиться о ситуации, в которой человека похищают. Ляйсан села ждать отца, её даже накормили – дали поесть гречку.

Отец не приходил, и мужчины, которые остались охранять девочку, сказали, что ей надо отрезать косу. В то время у Утяшевой были длинные волосы. Она не поняла, зачем это было нужно, но начала плакать.

Ляйсан отметила, что ей удалось сбежать. По словам девочки, ей помогла женщина, находившаяся в доме, где прятали гимнастку. Спортсменка выбралась через форточку на улицу – этому поспособствовала физическая подготовка.

Затем Утяшева выбежала на улицу и начала ловить попутку. Остановилась фура, из неё показался мужчина. Он увидел, что девочка уже начала мёрзнуть.

Детка, Боже, как ты здесь? Куда тебя везти? – спросил мужчина.

Ляйсан ответила, что ей нужно в Волгоград. А она была где-то в районе Воронежа.

Однако у этой истории есть и альтернативное развитие событий. По крайней мере, Утяшева рассказывала о похищении ещё и в своей книге «Несломленная». И начиналось всё похоже – гимнастку увёз незнакомый мужчина, но на привычной машине.

Её привезли в какое-то полуподвальное помещение, но опять же никак не вредили ни физически, ни морально. Даже предложили отдохнуть на диване и поспать. Девочка пропустила, как за ней приехал отец. Он пообщался с похитителями и отвёз дочь домой. В книге Утяшева рассказала, что после этого её мать решила перевезти дочь в Москву.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента