В Средневековье и эпоху Ренессанса улыбка считалась признаком безумия, греха или глупости. Открытый рот ассоциировался с шутами, одержимыми и даже с дьявольскими образами. Поэтому на старинных портретах лица всегда серьезные – спокойствие и сдержанность считались благородными чертами.

Была и практическая причина: у большинства людей зубы были в плачевном состоянии – гнилые, почерневшие или вовсе отсутствовали. Даже если человек был рад, на лице это почти не отражалось. Улыбка могла испортить впечатление о статусе или разуме.

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Вот почему даже при хорошем настроении модель позировала с максимально нейтральным выражением лица – иначе это могло быть воспринято как признак низкого происхождения или душевной нестабильности.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.