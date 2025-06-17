Почему жертвы «Алена Делона» просили помиловать его

Юрий Ладжун – не только самый известный в СССР брачный аферист, но и самый очаровательный. Жертвы просили помиловать жулика, но приговор оказался максимально суровым и вскоре был проведён в исполнение.

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Обаятельный и привлекательный

Первое сообщение о том, что в СССР появился некий покоритель одиноких женских сердец, поступило в милицию во второй половине 60-х годов. Через несколько дней появилось ещё несколько заявлений от обманутых гражданок. Примечательно, что проживали они в разных регионах большой страны.

Так, в Калуге жертвой коварного обольстителя стала 30-летняя Наталья Орловская. Очаровательный московский научный сотрудник Николай Пущин пригласил женщину в кино на фильм с Аленом Делоном. Спутник оказался очень уж похож внешне на киношного артиста, что и подметила с восторгом Наталья. Вечер продолжился в ресторане за разговорами о науке. В наиболее подходящий момент аферист сообщил очарованной им даме, что поиздержался в дороге. Орловская сама одолжила обманщику 250 рублей. С этими деньгами Ладжун и пропал.

Кстати, удостоверение, которым мужчина козырял перед Орловской, оказалось украдено. Случайно он узнал, что настоящий научный сотрудник отправляется в командировку. Не теряя времени, обманщик заявился к нему домой, представился супруге коллегой мужа и посетовал – мол, ночевать негде. Та оставила Ладжуна на ночь. Утром же пропал не только таинственный гость, но и документы с приличной суммой денег.

Брачные игры

В Кемерово «Ален Делон» в ресторане обокрал подвыпившего физика-ядерщика Пшенцова. Это позволило милиционерам предположить – вскоре появится дама, обманутая человеком, чья профессия связана с ядерной физикой. Как в воду глядели!

А в Минске Ладжун девушке Наде представился учёным, которого преследуют агенты иностранных спецслужб. Впечатлëнная минчанка уже на следующий день согласилась выйти за Ладжуна замуж. Правда, после первой брачной ночи новоиспечëнная жена своего возлюбленного больше не увидела. Впрочем, как и ценных вещей, подаренных на свадьбу.

Аналогичную «операцию» Ладжун провернул позже в Одессе. Только представлялся он теперь капитаном дальнего плавания, который ходит в «загранку». Женой мошенника стала заведующая теплоходным рестораном Анна Воронина. Аферист занял у неё деньги, потом поехал к родителям Анны, втëрся в доверие к новым родственникам и в итоге обобрал и их.

В Прибалтике очередной наивной женщине преступник представился лëтчиком-полярником. Бурный роман продлился несколько дней, а потом пилот исчез вместе с деньгами дамы.

Опознал «брачного гастролëра» бывший армейский сослуживец Ладжуна в Свердловске. Мужчина признался, что они вместе ехали в поезде. Попутчик одолжил 20 рублей и тайком сошёл на ближайшей станции.

На след же преступника оперативники вышли благодаря гатчинской буфетчице, которую тот безуспешно пытался охмурить. Под тяжестью улик Ладжуну пришлось признаться в совершëнных им преступлениях. Следствие установило, что мужчина обокрал в общей сложности 72 женщины, из которых одну ему пришлось убить.

Советского «Алена Делона» по приговору суда расстреляли в 1975 году. А ведь жертвы выступали против такого сурового наказания и просили помиловать его. Но решение осталось неизменным.