Страна Белых Вод: где на Руси искали земной рай

В представлении старообрядцев Беловодье - рай на земле, войти в который может только тот, кто чист душой. Беловодье называли Страной справедливости и благоденствия, но насчет того, где оно находится люди спорят до сих пор

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Старообрядческая легенда о русском рае – Беловодье – впервые возникла в XVIII веке, своими корнями она восходит к мистическим топосам славян – раю-ирию и невидимому Китеж-граду. В фольклоре Беловодье характеризуется как чудесная страна свободы, без бедных и богатых, без крепостного права и преступников, оплот веры православной, в котором живут одни лишь праведники.

Страна Белых Вод была открыта только для добродетельных людей, и находилась она по разным версиям на Крайнем Севере, «в Поморье, от реки великой Обь до устья Беловодной реки», в Сибири, на Урале, а также на Алтае, где селились в XVIII веке старообрядцы-бегуны.

После многочисленных расколов православной церкви возникают десятки старообрядческих направлений. Одно из них основывает Евфимий родом из Переславля-Залесского, и основной его целью является бегство от царства Антихриста, коим объявляется Петр I. Так как по его словам бегунам «достоит таитися и бегати», сотни старообрядцев решили переселиться вглубь страны, уйти в добровольную ссылку в Сибирь.

Бегуны презирали государственные символы, и потому даже не брали с собой денег, на которых можно было найти российский герб, а также изготовляли самодельные паспорта. Не все из бегунов странствовали – некоторые только принимали себе подобных, что также зачитывалось им как путешествие.

В книге «Путешественник», написанной старообрядцем Марком, встречается упоминание о нахождении Беловодья. Его путь начинается в Москве, проходит через Казань, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, далее монах оказывается в алтайских деревнях, идет через Китай к «окияну», в котором на «Опоньском» острове находится Беловодье, заселенное православными «ассириянами» и русскими. Земля эта упоминается также в связи с тем, что на нее никогда не придет.

Так как бегуны часто уходили за тысячи километров от дома в поисках лучшего места для житья, именно этими старообрядцами был создан и популяризирован образ сказочного края Беловодья – в 1893 году даже появилась легенда о поиске Беловодья в X веке отцом Сергием, посланником князя Владимира в течение 56 лет: «Один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему в свое время его учитель, старец мудрец, поведал, что далеко на востоке существует где-то страна Беловодье, – сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом, но что одна из особенностей той страны та, что не всякий ее может найти, туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный – кто позван».

Разброс возможных мест нахождения таинственной страны, от Урала до Крайнего Севера, возможно, связан с тем, что по мере того, как русские продвигались на восток, захватывая все новые земли, Беловодье, потусторонняя и далекая страна, отдалялась в легендах все дальше и дальше.

Рерихом была записана легенда о том, что Беловодье находится неподалеку от Алтая, за высокими горами: нужно идти через Богогорши, Кокуши и Ергор, а затем за священной долиной находилась страна, в которой «живет Высшее знание и Высшая мудрость на спасение всего будущего человечества». Рерих связывал эту обетованную землю с Шамбалой и совершил экспедицию на Алтай, в ходе которой ему удалось прикоснуться к великой тайне: «Когда мы не так давно проехали через алтайские высоты, нам показали пути и потаённые, ведомые лишь избранным, далёкие тропинки к Священным местам, именуемым Беловодье».

Рерих считал, что легенда о Беловодье пришла к алтайскому населению от живущих неподалеку буддистов: так предание о Шамбале заимело русский аналог. Сегодня в Верхнем Уймоне на Алтае в память о экспедиции Рериха в бывшем старообрядческом доме находится музей его имени.

На данный момент считается, что реальным прообразом волшебной страны был Бухтарминский край (в народе – Камень) на Алтае: именно там жили староверы, ушедшие на восток после гонений патриарха Никона. Место, где обитали так называемые «каменщики», беспоповцы поморского согласия, а также жившие вместе с ними беглые каторжники и крестьяне называлось Беловодьем.

Там они жили без барского присмотра, отличительной особенностью поселений каменщиков была удивительная чистота на улицах и особая раскраска фасадов построек. За воровство и ложь старообрядцы могли выгнать за общины, жили они большими семьями по 15-20 человек, не курили и не пили, строго соблюдали каноны православной веры и с малолетства занимались тяжелым трудом.

Беловодье не входило в состав Российской Империи до 1791 года. Возможно, что именно такая жизнь, островок свободы и чистоты, как материальной, так и духовной, и стал прототипом для создания сотен легенд о волшебном Беловодье. А молочные реки и кисельные берега стали лишь символическим воплощением образа чистоты православной веры и белых вод замерзших озер.