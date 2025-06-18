Земли обетованные на Руси: где они находились

Задолго до того, как люди вознамерились строить рай на земле своими руками, их предки верили в то, что подобный обетованный край уже существует. От Китежа до Буяна – 6 обетованных стран в русской традиции.

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Китеж

Пожалуй, самое известное обетованное место. Сокровенный город, который находился в северной части Нижегородской области на берегах озера Светлояр. Согласно легенде, когда монгольский хан Батый узнал о Китеже и приказал захватить его, один из русских пленников рассказал монголам о тайных тропах к озеру Светлояру. Орда преследовала князя Юрия и вскоре достигла стен города. К удивлению монголов, у города совсем не было никаких укреплений. Его жители даже не собирались защищаться и только молились. Внезапно из-под земли хлынула вода, поглощая город и топя захватчиков. Врагам оставалось лишь бессильно наблюдать, как город погружался в озеро. Последнее, что они видели, был крест на куполе собора. Исчез и крест – и на месте Китежа осталась только водная гладь.

С тех пор, согласно легенде, считается, что только чистый сердцем и душой может найти путь в Китеж. Также говорится, что в тихую погоду можно иногда слышать колокольный звон и пение людей, слышимое из-под вод озера Светлояра, которое иногда называют «Русской Атлантидой». К легенде о Китеже неоднократно обращались, в том числе композитор Римский-Корсаков, создавший «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Беловодье

Легендарная страна свободы в русских народных преданиях, образ Беловодья частично связан с образом невидимого града Китежа. Возникновение легенды относят к концу XVIII века, а ее распространение связывают с деятельностью бегунов, одной из старообрядческих общин. В то время существовали многочисленные «путеводители», в зашифрованной иносказательной форме описывавшие путь в Беловодье. В XVIII—XIX веках Беловодье обрело у староверов реальный образ — долины рек Бухтарма и Катунь на Алтае, где самовольно селились различные беглецы от правительственных повинностей, сформировав этнографическую группу бухтарминских каменщиков. Некоторые группы старообрядцев в поисках Беловодья уходили намного дальше вглубь китайской территории, и даже переправлялись в Новый Свет.

Лукоморье

Лукоморье — заповедное место на окраине вселенной в «излучине» моря, где стоит мировое древо — ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. Иногда Лукоморьем называли древнее Северное царство, где люди впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца — такая трактовка зафиксирована в исследованиях Н. М. Карамзина, А. Н. Афанасьева и А. А. Коринфского.

Острова Блаженных

Эту обетованную страну описывал Ефросин в «Слове о рахманех и о предивном их житии». Те же Острова Блаженных подробно описаны в апокрифе, известном под названием «Хождение Зосимы к Рахманам». Острован населяют «рахманы» (брахманы?), христианские мудрецы, которых якобы посетил Александр Македонский во время похода на Индию. Рахманы днем и ночью пребывают в молитве, питаются плодами земли и пьют сладкую воду, вытекающую из-под корня одного дерева. Нет у них ни винограда, ни железных сосудов, ни ножей железных, ни домов, ни огня, ни золота и серебра, нет и одежды.

Прижив с женой двух детей, рахманы разводятся и живут целомудренно. Ангелы сообщают рахманам о праведных и грешных людях на земле, сколько кому назначено лет жизни, и рахманы молятся за людей, потому что, как сказали они Зосиме, «мы от вашего рода есмы». В посту рахманы вместо древесных плодов питаются манной, спадающей с неба, и только поэтому судят о перемене времени. Рахманы живут от 100 до 860 и даже до 1800 лет. Они знают время своей кончины и умирают без болезни и без страха.

Буян

Сказочный остров-град в русском фольклоре. Хорошо известен благодаря сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Остров Буян наделен чудесной силой, на нем хранятся волшебные вещи, которые помогают сказочным героям бороться со злом (на острове растёт мистический дуб, в ветвях которого запрятана смерть Кощея). Там же на острове есть священный камень алатырь, обозначающий центр мира. Кто сумеет найти этот камень — у того все желания исполняются. В качестве предположительных реальных прототипов острова-града Буяна называют заграничные острова Рюген и Борнхольм (имеющие, однако, не по одному, но по несколько городов и поселений каждый), а также остров-град Свияжск и остров Березань.

Ирий (вирий, вырий)

В славянской мифологии южные края, куда птицы улетают зимой, сказочная страна. В соответствии с древнеславянскими мифами, на этом острове живут прародители всех птиц и зверей (перед названием зверя, обитавшего на этом острове, говорили «старший» или «старый», это говорило о их зрелости и телесной мощи). Этот остров седьмого неба, крышей которому служили восьмое и девятое небеса, также называли «Ирий» или «Вирий». В белорусском и украинском языках в настоящее время также существуют выражения о перелётных птицах: «ляцяць у вырай» (белор.) и «летіти у вирій» (читается: лэтиты у вырий) (укр.), которые не употребляются в другом контексте.