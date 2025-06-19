19 июня: что отмечают в этот день в России и мире

19 июня отмечают Всемирный день детского футбола. Традиционно в разных странах проходят турниры с участием юных футболистов. А любителей активностей сегодня ждут парки, бульвары и скверы — в мире празднуют День неспешной прогулки. Для всех, кто живет в бешеном ритме мегаполиса, это отличный способ отдохнуть и снять нервное напряжение. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 19 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 19 июня

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 июня в других странах

Религиозные праздники 19 июня

Народные праздники и приметы 19 июня

Какие исторические события произошли 19 июня

Дни рождения и юбилеи 19 июня

Праздники в России и мире 19 июня

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Дата учреждена ООН в 2015 году для привлечения внимания к проблеме сексуального насилия, принудительных браков, проституции, стерилизации и других подобных преступлений, совершенных во время вооруженных конфликтов. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, сексуальное насилие требует всестороннего осуждения, реальной ответственности виновных и мер со стороны правосудия, а также своевременной помощи жертвам. В этот день как никогда важно помнить о защите наиболее уязвимых групп мирного населения, которые больше всего страдают от военных действий.

Международный день прогулки

19 июня выходите из дома и пройдитесь пешком, чтобы почувствовать радость и спокойствие от движения. Идея праздника родилась в 1970-х годах в США, когда специалист по рекламе Уилмер Рабе предложил учредить День неспешной ходьбы как ответ повальной моде на бег трусцой. Эта идея быстро нашла приверженцев по всему миру. Особенно обрадовались празднику те, кому нельзя бегать по медицинским показаниям. Прогулка помогает снизить стресс, а если гулять в лесопарке или у воды, то можно пообщаться с природой и насладиться пейзажами.

Всемирный день детского футбола

Если в вашей семье растет юный футболист, поздравьте его с «профессиональным» праздником. День детского футбола учредили ФИФА и ЮНИСЕФ как символ сотрудничества спорта и образования. А еще эти организации подчеркивают важность честной игры и дружбы между юными жителями разных стран, а также значение футбола для развития детей — причем как физического, так и интеллектуального. В этот день проходят детские турниры и открытые тренировки, мастер-классы от игроков и судей этого командного вида спорта.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 июня в других странах

День освобождения рабов — США. В 1865 году генерал Гордон Грейнджер прибыл в техасский город Галвестон и провозгласил освобождение последних афроамериканских рабов. Но день освобождения рабов официально признали национальным праздником только через 156 лет, в 2021 году. За это время праздник стал символом борьбы за равные права и днем памяти об одном из самых сложных периодов в американской истории.

Фестиваль вина — Франция. Один из крупнейших винных праздников Европы проходит в городе Бордо, который несколько веков считается сердцем французского виноделия. Отсюда родом самые престижные вина, конкурентами которых считаются только напитки из Тосканы и Пьемонта. На фестиваль приезжают производители, сомелье и ценители вина со всего мира. В дни фестиваля Бордо превращается в гастрономическую столицу, где дегустируют новые французские вина и водят экскурсии в местные шато.

День революции — Алжир. 19 июня в Алжире вспоминают «бескровный переворот» 1965 года, когда к власти пришел министр обороны Хуари Бумедьен. Этот день считается началом новой эпохи: страна взяла курс на национализацию ресурсов и укрепление независимости. Сегодня историки называют этот период переходным — от революционного движения к независимому государству.

Религиозные праздники 19 июня

День памяти Преподобного Илариона Нового, Далматского

Иларион родился в конце VIII века в благочестивой семье. В двадцать лет он принял монашество. Его духовным образцом был преподобный Иларион Великий . Со временем Иларион Новый стал настоятелем Далматской обители и управлял ею восемь лет. С воцарением иконоборца Льва Армянина святого Илариона заключили в темницу и пытали. Свободу он получил только после смерти императора. Но на этом злоключения игумена не закончились. При императоре Феофиле Илариона отправили в ссылку. Лишь после вступления на престол императрицы Феодоры он снова стал настоятелем Далматской обители. Иларион мирно скончался в 845 году.

День памяти преподобного Паисия Угличского

Паисий родился в селе Богородском близ Кашина. Рано осиротев, мальчик попал в Троицкую Калязинскую обитель. Там он вел духовную жизнь, трудился и переписывал книги. Однажды Паисию явился ангел и предсказал, что он станет наставником для многих. Паисий известен как основатель монастыря под Угличем. При жизни ему приписывали чудеса: он исцелял больных с помощью святой воды, молитвами остановил пожар в Угличе и защитил обитель от наводнения.

19 июня Русская православная церковь также чтит память:

•‎ преподобного Виссариона Египетского, чудотворца;

•‎ преподобного Ионы Клиимецкого;

•‎ преподобного Рафаила, иеромонаха;

•‎ святителя Иона, епископа Великопермского.

В этот день особо почитается Пименовская икона Божией Матери.

Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан

По преданию, в 1263 году в городе Больсена к северу от Рима произошло чудо. Молодой священник из Богемии, не веривший в таинство Евхаристии, во время мессы стал умолять Господа развеять его сомнения. После поднятия священного хлеба священнослужитель увидел, как на антиминсе выступила кровь в пяти местах, по числу ран Христа.

Папа Урбан IV из Орвието узнал о чуде и попросил священника привезти полотно. Когда антиминс был доставлен, он признал чудо и утвердил праздник Тела и Крови Христовых. В 1264 году понтифик сделал его обязательным для всей Церкви. С тех пор в этот день западные христиане чествуют Евхаристию под видами хлеба и вина, которые стали «источником и свершением целостности христианской жизни».

Народные праздники и приметы 19 июня

Ларион Пропольник

Этот праздник на Руси посвящали святому Илариону. А прозвище Пропольник возникло потому, что этот день посвящали работе на огороде. Крестьяне избавлялись от сорняков, чтобы сберечь урожай.

Особое значение наши предки придавали фазе Луны. Прополку старались проводить на убывающую Луну: считалось, что в это время сорняки надолго исчезают. А вот в полнолуние грядки не трогали — по поверьям, сорная трава в это время быстро отрастала вновь.

Утром на Лариона Пропольника незамужние девушки выходили в огород поливать растения. Считалось, что в этот день земля особенно щедра к тем, кто о ней заботится, она может наградить красотой и жизненной силой.

При этом нельзя было работать на чужом участке: это сулило бедность и неудачи. Супругам запрещалось трудиться на огороде вместе, чтобы избежать семейных ссор.

Приметы

Если на Лариона похолодало, скоро будет ясная погода.

Пчелы над цветами и стрекот кузнечиков — к ясному дню.

Если колосок пшеницы зацвел сверху, хорошего урожая не жди. А если снизу — урожай будет богатым.

Какие исторические события произошли 19 июня

240 год до н. э. — ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил длину земного меридиана.

1701 год — Петр I подписал указ об организации богаделен при домах Святейшего Патриархата для нищих, больных и престарелых.

1762 год — Российская империя заключила мирный договор с Пруссией, завершив участие в Семилетней войне.

1846 год — в Нью-Джерси состоялся первый в истории бейсбольный матч.

1917 год — король Великобритании Георг V распорядился изъять немецкие титулы из имен членов королевской семьи, после чего королевскую династию стали именовать Виндзорской.

1919 год — в Советской России учрежден Государственный гидрологический институт.

1920 год — Совнарком РСФСР создал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1956 год — Мэрилин Монро вышла замуж за драматурга Артура Миллера.

1991 год — завершен вывод советских войск из Венгрии.

Дни рождения и юбилеи 19 июня

В 1623 году родился Блез Паскаль — математик, который спроектировал прообраз калькулятора и стал автором закона о гидростатике. В честь ученого назван один из языков программирования.

В 1783 году родился Фридрих Сертюрнер — фармацевт, открывший морфин.

В 1786 году родился Федор Глинка — поэт и прозаик, автор «Очерков Бородинского сражения».

В 1906 году родился Эрнст Борис Чейн — один из первооткрывателей пенициллина, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии.

В 1924 году родился Василь Быков — писатель, автор повестей и рассказов о военном времени, один из крупнейших представителей «лейтенантской прозы», Герой Социалистического Труда.

В 1933 году родился Виктор Пацаев — космонавт, Герой Советского Союза, первый астроном в мире, который работал за пределами земной атмосферы. Погиб в 1971 году в результате разгерметизации аппарата во время посадки.

Кто отмечает день рождения