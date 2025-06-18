Пенсионерка завещала миллион долларов молодому эскортнику

В Канаде 84-летняя вдова завещала молодому любовнику почти все свое состояние. Об этом сообщает CP 24.

Пенсионерка Джанет Генри, потерявшая мужа 17 лет назад, оставила в наследство 54-летнему Саймону Гарстину около миллиона долларов (78,6 миллиона рублей) — почти все свои сбережения. Генри познакомилась с Гарстином через Skype в феврале 2021 года. Вскоре у них завязались близкие отношения. Племянники покойной — Джиллиан и Росс Сатерленд МакКроун — утверждают, что мужчина-эскортник воспользовался уязвимостью одинокой пожилой женщины, особенно усилившейся во время пандемийных ограничений.

Судья Гэри Уэзерхилл в своем решении от 12 июня отметил, что между августом и октябрем 2021 года пара провела несколько ночей вместе, причем Генри щедро оплачивала «услуги сопровождения и интимного характера». Последняя их встреча произошла за три недели до смерти женщины, когда Гарстин гостил у нее дома три дня подряд.

Особое внимание в суде уделялось анализу переписки, которая, по мнению истцов, доказывает психологическую зависимость пожилой женщины от молодого любовника.

«Установление неправомерного влияния может основываться на косвенных доказательствах, — отметил Уэзерхилл. — В данном случае мы видим значительную разницу в возрасте, кратковременность знакомства и финансовую заинтересованность ответчика».

Сам Гарстин настаивает, что Генри была независимой женщиной. По его словам, она сама определяла условия их отношений. Его адвокаты подчеркивают, что именно их клиент находился в финансовой зависимости, поскольку его доход полностью формировался за счет платежей от покойной. Окончательное решение по делу Генри ожидается в конце июня.

Ранее 50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Она давно мечтала о переезде и с радостью начала новую жизнь в Хургаде. Большинство друзей британки отказались принимать ее выбор.