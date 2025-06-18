Когда разъяренных болельщиков приходилось усмирять с помощью армии

Футбольные баталии в Советском Союзе не всегда проходили мирно и рамках существующих правил. Некоторые из них заканчивались настоящими народными бунтами, для подавления которых требовалось помощь армии.

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В середине века

Первое футбольное «побоище», во время которого погибли люди (не менее 20 человек), произошло в 1954 году. В Тбилиси тогда встретилось местное «Динамо» и московский «Спартак». Желающих посетить матч оказалось больше, нежели мест на стадионе. Толпа болельщиков-«зайцев» сломала стадионные ворота, началась давка.

Болельщики московского «Спартака» отличились в очередной раз уже в октябре. Футболисты обыграли на выезде ленинградский «Зенит», после чего на поле полетели пустые бутылки, одна из которых травмировал защитника столичной команды.

Следующая яростная потасовка произошла в январе 1955 года в Ереване, где играли местный «Спартак» и свердловская офицерская команда. Всё началось из-за не засчитанного гола. Толпа болельщиков, устремившись в город, переворачивала и поджигала мотоциклы и автомобили, разбивала витрины немногочисленных магазинов. Правоохранители поливали нарушителей из пожарных брандспойтов, что, впрочем, не сильно помогало.

4 сентября 1956 года в Киеве местное «Динамо» проиграло московскому «Торпедо». Это событие привело к очередным массовым беспорядкам. На этот раз разъярённую толпу фанатов смогли остановить только солдаты внутренних войск, имевшие полное боевое снаряжение.

Масштабнее и масштабнее

Не обошла стороной волна футбольных потасовок и республики Средней Азии. Бесчинства болельщиков в Ташкенте начались в апреле 1969 года после матча между местным «Пахтакором» и самарскими «Крыльями советов». На этот раз беспорядки плавно перетекли в межэтнический конфликт. Узбекские болельщики вылавливали на улицах славян: мужчин они жестоко избивали, а женщин старались раздеть догола.

В октябре того же года «Пахтакор» играл в грузинском Кутаиси с местным «Торпедо». Игроки проигравшего грузинского клуба начали бить судей, а местные болельщики устремились в сторону немногочисленных гостей. Последовали ожесточённые столкновения, в которых не обошлось без убитых и раненых.

А в сентябре 1987 года в Киеве играли местное «Динамо» и московский «Спартак». Москвичи выиграли со счётом 1:0, и приезжие фанаты (их было около 500) устроили с болельщиками «Динамо» грандиозное сражение, которое киевляне помнили ещё долго.