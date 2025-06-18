Какие необычные находки доставали со дна Москвы-реки

Большая часть собранного мусора имеет природное происхождение. А в воду попало, будучи смыто такими же дождями, какие в эти дни идут в столице. Подробности расскажем в материале "РГ".

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы Петра Бирюкова, всего в коммунальной флотилии города работает 30 судов. Из них 18 - самоходные. Основную часть из них представляют суда-мусоросборщики, а кроме них трудятся маломерные суда в зонах с небольшой глубиной.

На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. Сотрудники "Мосводостока" извлекают мусор механизированным и ручным способами. Чаще всего поверхностный мусор убирают с помощью механизации, но, где ее нельзя применить, используют вручную сачки.

Основная часть техники дежурит в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов. Это помогает вовремя убрать накопившийся за зиму мусор, не дать попасть ему в центральную часть города с интенсивным судоходством. Однако под зорким наблюдением речных дворников находится вся территория реки и ее притоков, в том числе реки Яузы. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок, - отметил Петр Бирюков. - В общей сложности уже собрали свыше 100 тонн различного мусора, большая часть - это наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой". Среди отходов немало и бытового мусора. Впрочем, как отмечают коммунальные службы, с каждым годом бытового мусора становится меньше. Видимо, москвичи стали более бережно относиться к реке.

За долгие годы работы коммунального флота с поверхности и дна реки было извлечено немало любопытного. Например, в прошлом году в судоходной части Яузы и в Москве-реке обнаруживали велосипеды и электросамокаты, в том числе, прокатные, корзины из гипермаркетов. Часто попадаются строительные каски, биотуалеты со строек, видимо, также смытые во время сильного дождя с ветром. Часто встречаются затопленные автомобильные покрышки.

Годом ранее коммунальщики находили несколько гитар, пленочный фотоаппарат и мельхиоровый сервиз. А в начале 2020 годов в южной части городской реки обнаружили потопленную баржу. За три десятка лет, что она пролежала в воде, от нее остался остов, заросший водной растительностью и ракушками. Впрочем, как экспонат ее не оставили, распилив и утилизировав. Отметим, что весь собранный мусор отправляется на специальный полигон для просушки. Дальше он разбирается, часть идет в переработку, остальное утилизируется.

Кстати, коммунальный флот Москвы состоит из 30 судов: 6 мусоросборщиков (2 больших, 1 средний и 3 малых), оснащенных специальными гидравлическими ковшами и кранами-манипуляторами, буксирных катеров, шаланд - барж, быстроходных катеров для устранения опасных веществ, двух ледоколов - "Риф" и "Норд".

К слову, в прошлом году было собрано около 600 тонн различного мусора, ликвидировано почти 140 различных загрязнений, со дна было извлечено порядка 6,5 тысячи тонн песка и грунта.