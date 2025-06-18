Система «Наряд»: почему ликвидировали космический щит СССР

Во второй половине XX века человечество смогло наконец-то в полной мере оценить военный потенциал космического пространства. Так, Советский Союз сконцентрировался на создании систем, способных защитить его территорию от угроз с земной орбиты. Но Михаил Горбачёв решил, что стране «космический щит» не нужен.

Из космоса виднее

Неосвоенное космическое пространство не давало покоя лидерам сверхдержав, но было очевидно – его бесконтрольное использование приведёт к беде. Именно поэтому 27 января 1967 года США, СССР и Великобритания подписали «Договор о космосе», который определял рамки международного космического права. Одно из положений нормативно-правового акта запрещало проводить испытания и размещать ядерное оружие и оружие массового поражения на орбите Земли, Луне или любом другом небесном теле. Договор поддержали более 100 государств. Но вот обычных видов вооружений он не касался, что и решили использовать в своих интересах США и СССР.

В 70-х годах в Москве и Вашингтоне обратили внимание на создание систем противоракетной и противокосмической обороны. Битва за космос набирала обороты.

Американцы разработали противоспутниковую ракету воздушного базирования ASM-135 ASAT, которой оснащались истребители F-15, а в СССР – противоспутниковые ударные системы наземного базирования «ИС» («Истребитель спутников»).

Под надёжной защитой

В конце 70-х годов советское руководство решило переключиться на противоракетную и противокосмическую оборону. Конструкторы «КБ Салют» под руководством Дмитрия Полухина приступили к созданию системы, получившей название «Наряд».

Она включала в себя разведывательные спутники для мониторинга околоземного пространства, спутники-штурмовики для размещения ракет-перехватчиков, жидкостные трёхступенчатые ракеты-носители шахтного базирования «Рокот» и ракеты-перехватчики для поражения целей.

«Наряд» «держал под контролем» практически всю поверхность Земли. С ним Советский Союз мог не опасаться не только ударов со стороны НАТО, но и падения метеоритов, комет и всевозможного космического мусора.

На поводу у Запада

Высшее руководство страны смогло ознакомиться с одним из элементов «Наряда» в ходе визита на космодром «Байконур» 11 мая 1987 года. Михаил Горбачёв заинтересовался разработкой, но когда ему более подробно рассказали о возможностях, то испытания в космосе проводить запретил. Заместителю начальника космодрома Анатолию Завалишину Михаил Сергеевич порекомендовал испытать систему под землёй, тонко намекая – проект нужно как можно скорее «похоронить», чтобы не провоцировать Запад и не дискредитировать курс СССР, взятый на добрососедские отношения. Переубедить партийца Завалишину не удалось, тем более, что Горбачёв был уверен – свёртывание программы демонстрирует не слабость Москвы, а, наоборот, силу.

На протяжении последующего десятилетия о «Наряде» не вспоминали. Страна оказалась в непростом положении, а поэтому все дорогостоящие и амбициозные проекты пришлось отложить до лучших времён.

О «Наряде» вновь заговорили в 2002 году после посещения Владимиром Путиным центра им. Хруничева, а спустя ещё семь лет в Министерстве обороны заявили – комплекс «Наряд» ляжет в основу новой противоспутниковой системы.