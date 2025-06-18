Кнайсль: в Европе игнорируют исторические факты при принятии решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Политические решения в Западной Европе нередко принимают, не разобравшись как следует в исторических фактах, что приводит к ошибкам. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"То, чему учат в Западной Европе, - это не история вообще", - заметила она на сессии "80-летие Великой Победы: обеспечение мира - обязанность стран - победительниц во Второй мировой войне". Бывшая глава МИД Австрии указала, что сегодня в Брюсселе, например, "отвергают исторический подход к Венгрии и Польше, но это неправильно".

По словам Кнайсль, даже те ее европейские знакомые, которые интересуются историей, уверены, что "Сталин хуже Гитлера". "В последние два года я вообще стала читать про Сталина, нашла источники, которые были лучше, чем англоязычные. Я прочитала три биографии Сталина, попыталась разобраться, потому что моих знаний явно не хватало", - рассказала она.

Экс-министр иностранных дел заметила, что эта ошибочная парадигма во многом определила "отношение всех, кто сейчас живет на Западе, к русским людям", сформировав "большой антагонизм". "Историю нельзя отвергать", - резюмировала Кнайсль.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.