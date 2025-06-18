Какое имя на планете Земля самое древнее

Задумывались ли вы когда-нибудь, какое имя самое старое на планете? Нет, мы не имеем ввиду Адама и Еву, о которых упоминает Библия. Мы говорим об имени реального человека, существование которого подтверждено документально. Археологи назвали его и помогла им в этом маленькая табличка из обожженной глины, размерами 8 на 8 сантиметров.

Квадратную табличку, похожую на подставку под пиво, ученые нашли в ходе раскопок шумерского города Урук. По самым скромным подсчетам, этому невзрачному артефакту 3100 лет. На поверхность глины нанесены черточки и фигуры, которые ничего не скажут обычному человеку. Но специалисты в области шумерской письменности сразу поняли, что к чему и обрадовались ценной находке.

Глиняный квадратик оказался чем-то вроде бухгалтерского отчета. На нем древний продавец записал для кого-то результаты торговли ячменем. Внизу, в центре, схематично изобразили сноп ячменя. Чуть левее — квадратное здание с трубой. Это почти наверняка пивоваренный завод, ведь именно шумеры славились своим ячменным пивом. Подтверждает это изображенный с краю сосуд с ячменным снопом внутри, видимо, символизирующий кувшин с пенным напитком.

Дата и подпись по-шумерски

Над картинкой указали количество товара, а также время — три отверстия и семь углублений. Все вместе говорит о том, что «29 086 мер ячменя, получили за 37 месяцев». В левом верхнем углу таблички над изображением сосуда находятся два символа.

Ученые знают, какие звуки они обозначают — «ку-сим». Но при этом долго шли дискуссии, что-же это сочетание обозначает. После долгих споров решили, что это имя торговца или счетовода, занимавшегося учетом. Должностное лицо звали Кушим, а возможно, на современный манер и Касим.

Получается, что древнейшее из известных науке имен человека — Кушим. Правда, есть некоторая вероятность, что «кушим» — это должность. Но так как слово встречалось и на других памятниках письменности в качестве подписи, то, скорее всего, это имя. В наши дни Кушимов можно встретить в Средней и Центральной Азии, на Ближнем Востоке и даже в Украине. Имя это не слишком распространенное, но зато оно может быть как именем, так и фамилией.