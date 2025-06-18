Как живется в Лихтенштейне: государстве без налогов и преступности

Представьте себе страну, в которой нет ни аэропорта, ни собственного языка, ни даже своей валюты. Но именно она считается самой богатой в Европе. Это Лихтенштейн – крошечное княжество между Швейцарией и Австрией, в котором, кажется, все устроено наоборот: жители не демонстрируют богатство, преступность близка к нулю, а налоги практически отсутствуют.

Здесь не запирают двери, потому что просто не боятся. В стране живет чуть меньше 40 тысяч человек, а преступников настолько мало, что в тюрьме сидят всего семеро. Им, к слову, доставляют обеды прямо из ресторана. В Лихтенштейне около 130 полицейских, но в их работе нет спешки и тревоги.

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Средний житель Лихтенштейна по уровню дохода в несколько раз богаче среднестатистического американца, хотя демонстрация роскоши здесь считается моветоном. Местные предпочитают заниматься любимым делом, а не гонкой за прибылью.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.