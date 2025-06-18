Как правильно писать: «обожаю» или «обажаю»

Треть россиян не поправляет ошибки в речи и письме собеседников, но замечает их. Еще треть вмешивается, только если промах грубый. Например, неправильно написано слово «обожаю». «Лента.ру» рассказывает, как нужно писать — «обожаю» или «обажаю», какое правило русского языка за это отвечает и как себя проверить.

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Значение слова «обожать»

Согласно толковому словарю Ожегова, слово «обожать» имеет два основных значения:

испытывать чувство очень сильной любви к кому-то или чему-то (например, я обожаю своих друзей);

испытывать пристрастие к кому-то или чему-то, — тут чаще всего речь о еде, хобби и чем-то неодушевленном (например, я обожаю клубнику.

«Обожать» — глагол несовершенного вида. Это такие слова, которые означают продолжительное или повторяющееся действие, которое не доведено до завершения. Они отвечают на вопросы «что делать?», «что делает?». К этой части речи также относятся следующие слова: любить, читать, идти.

Глаголы совершенного вида обозначают какое-то завершенное действие и отвечают на вопросы «что сделать?», «что сделал?». Примеры таких глаголов: разлюбить, дочитать, выйти.

Как правильно пишется слово «обожаю»

«Обожаю» или «обажаю»

В слове «обожаю» ударным является третий гласный слог, а значит, вторая «о» — гласная безударная. Чтобы проверять такие буквы, нужно подбирать однокоренные слова с ударной гласной в корне. Но со словом «обожаю» все не так просто. В беседе с «Лентой.ру» учитель русского языка и литературы московской школы №1440 Майя Дорофеева рассказала, что для проверки нужно обратиться к происхождению слова.

«Глагол "обожать" произошел от слова "бог". И изначально слово употреблялось в значении "обожествлять", то есть считать, что нечто равно богу, чествовать это, как бога. Таким образом, проверочными словами для "обожать" могут быть "бог" и "боже"», — поделилась Майя Дорофеева.

Поэтому в корне слова «обожать» пишется «о» и только «о». Что касается предыдущей гласной, там тоже все достаточно просто.

«Обожаю» или «абожаю»

Чтобы понять, какую букву писать, нужно разобрать морфемный состав слова.

В слове «обожать» первая «о» — приставка. В современном русском языке не бывает приставки «а», а значит, нужно писать «обожать». Другие слова с такой приставкой: «оценивать», «охарактеризовать», «обуть».

«Вторичное значение слова "обожать" — очень сильно любить что-то или кого-то. Кстати, люди, которые серьезно относятся к религии, в частности, к христианству, не употребляют слово "обожать". Считают его нехорошим, неправильным. Потому что нельзя ничего обожествлять — например, еду или людей, нельзя ставить их вровень с богом», — уточнила педагог.

Таким образом, получается, что «обожать» — не словарное слово. Его можно проверить с помощью однокоренных.

Проблемы со словом «боготворить»

Еще одно слово, в котором часто делают ошибку, это «боготворить». По смыслу оно похоже на «обожать», к тому же происходит тоже от слова «бог». Значение — безумно любить кого-то, преклоняться перед ним, восхищаться, возводить в ранг божества.

«Боготворить» — сложное слово, то есть оно образовано сразу от двух других: «бог» и «творить».

«Между двух частей слова "боготворить" стоит соединительная гласная "о". Есть такое правило в русском языке: в сложных словах после твердой согласной пишется соединительная "о". "Боготворить" как раз подходит под него», — пояснила Майя Дорофеева.

Поэтому в случае со словом «боготворить» не нужно подбирать однокоренные: достаточно разобрать его на морфемы и вспомнить правило.

Синонимы слова «обожать»

боготворить;

любить;

поклоняться;

нравиться;

благоговеть;

лелеять;

ценить;

воздыхать;

восхищаться.

Антонимы к слову «обожать»

ненавидеть;

презирать;

не любить;

не принимать;

избегать;

пренебрегать;

невзлюбить.

Примеры использования слова «обожать»

Я обожаю май: за пение птиц, за сирень, за долгожданное тепло и новую любовь. Они обожали смотреть на первый декабрьский снег: обычно он медленно кружился над землей и у самой поверхности таял. Но это не расстраивало детей, они знали, что начало положено, зима уже за углом. Она обожает сладкую вату и мороженое. Это вкусы, напоминающие о детстве. Она не умела просто обожать — ее чувства всегда были страстными и безграничными. Кошка обожает спать на моей клавиатуре, причем когда я работаю.

Примеры использования слова «обожать»

Я обожаю май: за пение птиц, за сирень, за долгожданное тепло и новую любовь.

Они обожали смотреть на первый декабрьский снег: обычно он медленно кружился над землей и у самой поверхности таял. Но это не расстраивало детей, они знали, что начало положено, зима уже за углом.

Она обожает сладкую вату и мороженое. Это вкусы, напоминающие о детстве.

Она не умела просто обожать — ее чувства всегда были страстными и безграничными.

Кошка обожает спать на моей клавиатуре, причем когда я работаю.

Примеры с производными от «обожать»

Мой обожаемый дедушка всегда рассказывает самые интересные истории из своего детства.

Поклонники встречали артиста с таким обожанием, что казалось, воздух дрожал от их восторга.

Ее новый обожатель с третьего этажа уже неделю «случайно» оказывается в лифте одновременно с ней.

Дирижер, обожающий Моцарта с детства, вкладывал в каждую ноту ту страсть, что хранил в сердце сорок лет.

В классической литературе

Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос — обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. (И. Ильф и Е. Петров, «12 стульев»).

Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. (А. Куприн, «Гранатовый браслет»).

Ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. (Ф. Достоевский, «Преступление и наказание»).

Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся, мать тебя обожает. (А. Чехов, «Чайка»).

Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. (А. Пушкин, «Повести Белкина»).

Проверьте себя

Он (обожал/обажал) старые фильмы и мог пересматривать их бесконечно. Я (абожаю/обожаю) запах свежеиспеченного хлеба — он напоминает мне детство. Дети (абажают/обожают) мороженое, особенно в жаркий летний день. Она получила письмо от (обажаемого/обожаемого) автора и не могла сдержать слез счастья. В ее глазах светилось чистое (обажание/обожание), когда она смотрела на своего старшего брата. Кот с невозмутимым видом принимал (обожание/абожание) всей семьи, будто так и должно быть. После концерта (обажатели/обожатели) окружили певицу, протягивая цветы и блокноты для автографов. Он был ее преданным (обожателем/абожателем) 10 лет, но так и не решился признаться в чувствах. Мопс Барсик — мой самый верный (абажатель/обожатель): встречает у двери, даже если я выходила из дома всего на пять минут. В глазах (обожательниц/обажательниц) он читал не любовь к себе, а ненависть к их собственной серой жизни.

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